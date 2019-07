Zapošljavaju Emirates, AD Plastik, Roto dinamic...

Portal Moj posao izdvaja nekoliko atraktivnih radnih mjesta u ponudi. Pogledajte što traže poslodavci

Voliš putovati, ne drži te mjesto, a nebeske visine ti ne predstavljaju problem već dobrodošao izazov? Ako je tvoj odgovor potvrdan i pritom si stariji od 21 godine, visok najmanje 160 centimetara, a doseg ruku dok stojiš na prstima ti seže do dužine od barem 212 centimetara, Emirates čeka upravo tebe! Postani članom njihova Kabinskog osoblja (m/ž) i kreni na putovanje života u okviru kojeg ćeš obići čitav svijet. Ova aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju organizira „Dane otvorenih vrata za nove članove kabinskog osoblja“ koji će se održati u dva termina: u ponedjeljak, 22. srpnja u 9 sati u hotelu Westin u Zagrebu i u srijedu 24.srpnja u 9 sati u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik u Dubrovniku.

AD Plastik Grupa multinacionalna je kompanija s tridesetogodišnjim iskustvom proizvodnje komponenti za automobilsku industriju. Specifičnost i dinamičnost autoindustrije zahtijeva stalno praćenje trendova, ulaganje u razvoj proizvoda i usavršavanje. Prijavi se za radno mjesto Radnik proizvodnje (m/ž) i postani dijelom moderne, uspješne i inovativne kompanije koja potiče kreativnost i učinkovitost. Opis posla uključuje rad na stroju za proizvodnju plastičnih dijelova za automobile, pregled, pakiranje i označavanje proizvedene količine robe te ispunjavanje radne dokumentacije. Oglas ostaje aktivan do 26.srpnja.

Kafić nije kafić ako u njemu nema našeg omiljenog pića! I to uvijek! Stoga, pridruži se timu koji to čini mogućim i zaposli se kao Specijalist za kontroling (m/ž) u tvrtki Roto dinamic. Uz izradu i analizu menadžerskih izvještaja, na ovom poslu ćeš aktivno sudjelovati u procesu izrade procjena i planova te prijenosu podataka iz Excela u BI sustav i pritom kreirati izvještaje o troškovima, profitabilnosti i možebitnim odstupanjima od inicijalnih planova. Pored dobrih analitički sposobnosti, zainteresirani kandidati moraju imati barem 3 godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima i izvrsno poznavati engleski jezik u govoru i pismu. Svoj životopis im možeš poslati do 31.srpnja.

Tvrtka Logistika i procesi 360 d.o.o. zapošljava Skladištara (m/ž). Opis posla, između ostalog, obuhvaća: skladišne poslove komisioniranja i kontrole robe, utovar i istovar tereta viličarem i zaprimanje robe. Prednost pri zapošljavanju imaju odgovorni kandidati koji su osposobljeni za upravljanje viličarem. Novom zaposleniku tvrtka je spremna ponuditi ugovor na neodređeno s probnim rokom, iznadprosječnu plaću za djelatnost pružanja logističkih usluga, uredno radno vrijeme od ponedjeljka do petka i 13. plaću u skladu sa postignutim rezultatima. Rok za prijavu na oglas ističe 25.srpnja.

Kamgrad d. o. o. je međunarodna tvrtka koja se nakon 40 godina marljivog rada i kontinuiranog razvoja može pohvaliti izvođenjem različitih radova iz segmenta visokogradnje i prateće niskogradnje. S ciljem dodatnog osnaživanja postojećeg tima, koji broji više od 700 zaposlenika, tvrtka zapošljava na poziciji: Administrator (m/ž). Oglas se odnosi na radno mjesto u Švedskoj, a novi zaposlenik bit će zadužen za svakodnevnu komunikaciju sa švedskim kooperantima i dobavljačima, popunu, praćenje i distribuciju radno – pravne dokumentacije (na švedskom jeziku) te pomoć radnicima oko rješavanja svih pitanja vezanih uz život i rad u Švedskoj. Prijave se primaju do 15.kolovoza.