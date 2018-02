'Žao mi je što Ramljak odlazi, dobro je radio i stabilizirao Agrokor'

Mato Brlošić, predstavnik malih proizvođača i poljoprivrednika u privremenom vjerovničkom vijeću Agrokora, žali što je Ante Ramljak dao ostavku. 'Radio je dobro i stabilizirao kompaniju, a radije bih da do ovoga nije došlo', rekao nam je Brlošić

Brlošić kaže kako ga je ostavka osobno iznenadila jer su proteklih mjeseci dobro surađivali i napravili dobar posao, pogotovo za male i mikro dobavljače koji su uspjeli naplatiti dugove iz ere Ivice Todorića. Dodaje kako se čuo s Ramljakom i da razumije zbog čega je otišao.

'Vjerujem da bismo došli do nagodbe da je ostao, a sada to više neće biti tako lako. On je bio u stalnom kontaktu s nama dobavljačima i vjerovali smo mu', kaže Brlošić za tportal.