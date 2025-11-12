malo su se ubrzali

Zahtjevi za mirovine Zagrepčana se rješavaju u Vukovaru: Evo o čemu se radi

12.11.2025 u 15:21

Zahvaljujući seljenju dijela usluga online, ali i prebacivanju na manje opterećene ispostave HZMO-a, zahtjevi za odlazak u mirovinu sad se rješavaju brže

U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24.000 osoba. Od tog broja, oko 19.000 njih prima čistu mirovinu, dok su ostatak strani državljani koji su u Hrvatskoj odradili samo jedan dio svog radnog vijeka.

Iako se ranije govorilo o tome da mirovine ne stižu na kućne adrese ni nekoliko mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, čini se da se sad situacija promijenila. Tako je jedan Zagrepčanin za Večernji otkrio da je dobio predujam u manje od mjesec dana od podnošenja zahtjeva.

Drugi su Zagrepčani, pak ostali iznenađeni jer su njihove zahtjeve obrađivali u ispostavama HZMO-a u Vukovaru i Slavonskom Brodu.

To su uvidjeli kad im je putem sustava e-Građani došla obavijest o početku rada na spisu, odnosno stjecanju prava na mirovinu. Naime, tamo su preseljene brojne javne usluge, a preseljenje zahtjeva iz Zagreba u druge ispostave HZMO-a ubrzalo je i odobravanje mirovina ili barem akontacija. 

No, dobivanje akontacija je tek prvi korak jer umirovljenici imaju pravo birati hoće li primati mirovinu samo iz prvog ili iz prvog i drugog stupa. Potonje prima svaki treći umirovljenik. 

U kontekstu ostvarivanja prava na mirovinu, vrijedi reći da nema naznaka da će vlasti ići u zaoštravanje kriterija, poput podizanja dobi za umirovljenje, što već neko vrijeme traže MMF i Europska komisija. Pritom, zahtjevi iz Bruxellesa su znatno važniji, jer bi se za dvije godine kriteriji za umirovljenje mogli uvjetovati većim ili manjim korištenjem europskih sredstava.

