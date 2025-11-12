Zahtjevi za mirovine Zagrepčana se rješavaju u Vukovaru: Evo o čemu se radi

U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24.000 osoba. Od tog broja, oko 19.000 njih prima čistu mirovinu, dok su ostatak strani državljani koji su u Hrvatskoj odradili samo jedan dio svog radnog vijeka.

Iako se ranije govorilo o tome da mirovine ne stižu na kućne adrese ni nekoliko mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, čini se da se sad situacija promijenila. Tako je jedan Zagrepčanin za Večernji otkrio da je dobio predujam u manje od mjesec dana od podnošenja zahtjeva.

Drugi su Zagrepčani, pak ostali iznenađeni jer su njihove zahtjeve obrađivali u ispostavama HZMO-a u Vukovaru i Slavonskom Brodu.