Zagreb izmjenama GUP-a ostaje bez jedne od najvećih zelenih površina: Hoće li u Sloboštini i Travnom niknuti novi neboderi?

Izmjenama Generalnog urbanističkog plana (GUP) lice Zagreba moglo bi se nepovratno promijeniti. Gradonačelnik Milan Bandić i njegova stranka Bandić Milan 365 podnijeli su 71 amandman na GUP, koji kada se usvoje mijenjaju goleme površine zelenoga gradskog prostora u površine mješovitog prostora u kojima je dopuštena gradnja stambenih nekretnina

Prostor 'Hrvatske u malom' naziv je za još jedan Bandićev projekt, a to je da se u ovom prostoru izgradi park u kojem bi se našla baština iz cijele zemlje i koji je pokrenut prošle godine. Ideja za centralni park Novi Zagreb potječe iz davne 1971., no ovim izmjenama GUP-a, centralni park će ipak ustuknuti pred stambenim zgradama.

Među privatnim vlasnicima parcela u ovom dijelu grada nalazi se i Dražan Bilokapić, koji na više parcela ima više od 5500 kvadrata zemljišta odmah do avenije SR Njemačke. Zanimljivo, Bilokapić je jedan od bivših HDZ-ovih zastupnika u gradskoj skupštini (ostavku je dao 2016.), ali i vlasnik uspješne tvrtke Premium koja proizvodi papirnate čaše i šalice za tvrtke poput Francka i Leda.

Kontaktirali smo tvrtku Premium kako bi stupili u kontakt s Bilokapićem, no do zaključenja teksta nitko nije odgovorio na naše pozive, no nema sumnje da su spomenute parcele njegove, jer su osobni podaci iz katastra i gruntovnice, identični onima koje je zastupnik Bilokapić koristio dok je obnašao javnu funkciju u gradskoj skupštini.