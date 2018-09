Za samo četiri godine polovica svih radnika morat će se prekvalificirati i ponovno ići u školu

Svjetski ekonomski forum je među tristotinjak kompanija koje zapošljavaju 15 milijuna ljudi proveo anketu o razvoju tržišta rada u razdoblju od 2018. do 2022., a dobiveni rezultati ukazuju na znatne promjene koje će pogoditi većinu danas zaposlenih

Svjetski ekonomski forum (WEF, World Economic Forum), organizacija najpoznatija po godišnjem okupljanju bogatih i utjecajnih koje se svakog siječnja održava u švicarskom gradiću Davosu, ovih dana objavila je izvještaj koji se bavi očekivanim kretanjima na tržištu rada u iduće četiri godine i predviđa daljnji nastavak trenda zamjene ljudskog rada automatizacijom, robotima, računalima i strojevima.

Izvještaj nazvan 'Budućnost poslova' drugi je takav (prvi je objavljen 2016.) i rezultati se baziraju na anketi provedenoj na globalnom uzorku više od 300 kompanija koje zapošljavaju 15 milijuna ljudi, predstavljaju 12 industrijskih sektora i 20 velikih gospodarstava koja zajednički čine oko 70 posto svjetske ekonomije. Anketa je provedena krajem prošle i početkom ove godine, a očekivanja kompanija odnose se na razdoblje od 2018. do 2022.

Među dobivenim rezultatima tako se nalazi i predviđanje da će do 2022. čak 54 posto svih danas zaposlenih trebati ili prekvalifikaciju ili znatno dodatno obrazovanje kako bi zadržali radno mjesto. Među njima najveći dio će trebati dodatno školovanje u trajanju do šest mjeseci, no deset posto će se morati baciti na više od godinu dana dodatnog obrazovanja, predviđaju direktori za upravljanje ljudskim resursima koji su odgovarali na anketu WEF-a.