Za ovu godinu mirni smo po pitanju plina, ali što donosi 2023.: 'Energetska kriza u Europi nema veze s Putinom, naprotiv...'

Energetska kriza koja je zahvatila Europu nema puno veze s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, naprotiv. Smatra to Per Lekander, partner u investicijskom društvu Clean Energy Transition LLP, tvrdeći da su upravo Putinovi postupci pomogli u rasvjetljavanju i poboljšanju situacije

'Ovog ljeta, nakon što je Rusija smanjila opskrbu plinom, mislio sam da će zima biti strašna; od gašenja velikog dijela njemačke industrije do velikih rezova. No kako se zasad čini, stvari idu nabolje', rekao je Lekander iz Clean Energy Transition LLP -a, društva koje se bavi upravljanjem investicijskim fondovima i usredotočeno je na kapitalna ulaganja u komunalna i energetska tržišta.

Referirajući se na povećanje kapaciteta solarne energije i terminala za ukapljeni prirodni plin, Lekander je naglasio važnost smanjenja potražnje. 'Rekao bih da je potražnja za električnom energijom pala za deset posto, a potražnja za plinom pala je za oko 20 posto. Malo je veća u industriji, a malo manja na osobnoj razini; malo više na sjeveru, malo manje na jugu, ali to je otprilike to. Dakle, što se tiče plina, rekao bih da je najgore prošlo kad govorimo o sigurnosti opskrbe', ustvrdio je Lekander.

Rečeno mu je da će, iako mnogi stručnjaci smatraju da je najgore za sada prošlo, gore doći sljedeće godine. 'To nije u redu. Pod pretpostavkom da ostanu ove uštede plina – kako sada možemo vidjeti, imamo stvarno jako hladno vrijeme – još uvijek crpimo manje od tipične sezone. Ključna stvar je to da se držimo štednje u potražnji. Ako to učinimo i sve dok imamo pristup LNG-u – za koji bih rekao da izgleda vrlo vjerodostojan – svjedočit ćemo visokim cijenama možda još godinu ili dvije, ali ne bih rekao da je riječ o pitanju sigurnosti opskrbe', smatra Lekander.