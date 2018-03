Xi Jinping – skretničar, kočničar i ložač kineske ekonomije

Proširenje ovlasti i produljivanje mandata kineskom predsjedniku Xi Jinpingu daju šansu da provede dodatne ekonomske reforme, no mnogi su zabrinuti i pitaju se kakve će posljedice dodatna koncentracija moći u rukama jedne osobe imati na kinesko društvo

Kad je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak najavio uvođenje carina na čelik i aluminij , svjetska su tržišta reagirala gotovo odmah. Cijene dionica su porasle za američke proizvođače čelika, a pale za one kompanije koje izvoze čelik u SAD i sve američke izvoznike koji mogu očekivati nekakvu vrstu odmazde drugih velikih ekonomija, posebno Kine. No kad je nekoliko dana prije toga iz Kine stigla vijest da tamošnja komunistička partija namjerava ukinuti pravilo koje je ograničavalo predsjednički mandat na maksimalno dva petogodišnja razdoblja, veće reakcije na tržištu nije bilo.

Snažan i brz rast tako velikog gospodarstva donio je i mnogo problema, od kojih su samo neki bili rast zaduživanja, skok cijena nekretnina, kao i snažan rast u zagađenju okoliša izazvan zastarjelim državnim industrijama koje su bez bitnih investicija u modernije tehnologije samo jako povećale svoju proizvodnju. Usto, činjenica da je država svim mogućim resursima, od kontrole štednje do kontrole nad sirovinama i financijama, bila usmjerena u poticanje gospodarstva omogućila je i koruptivno bogaćenje niza lokalnih moćnika koji su daleko od centra i oka partije provodili njene naloge, kako u državnu tako i u svoju korist.

Izostanak reakcije na ekonomskim tržištima posljedica je jednostavne činjenice da nitko nije siguran kakve će efekte najavljena promjena u kineskoj birokraciji imati na tamošnju, a onda i svjetsku ekonomiju. Vrata tržišnoj ekonomiji u Kini odškrinuo je Deng Xiaoping tijekom osamdesetih, a efekti tih promjena u punoj su snazi postali vidljivi s početkom 21. stoljeća. Do trenutka u kojem je na vlast 2012. godine imenovan Xi Jinping kineska ekonomija rasla je po stopama od desetak i više posto, ponajviše zahvaljujući jeftinom izvozu.

Dolaskom na poziciju prvog čovjeka komunističke partije Kine, a time i na de facto predsjedničku poziciju, Xi Jinping je najavio razračunavanje s korupcijom, a ekonomska politika, u kojoj glavnu riječ ima Xijev savjetnik Liu He , 2015. je doživjela blagi zaokret nakon što je postalo izvjesno da joj prijeti pregrijavanje, kao i financijska nestabilnost zbog visokih razina dugova banaka, čime je financiran brzi rast. Xi je obećao i nastavak okretanja tržišnoj ekonomiji, odnosno smanjivanje uloge države.

Pojedini ekonomski komentatori navode da je činjenica da će Xi Jinping vjerojatno ostati na vlasti i nakon 2023. godine, kad mu završava sadašnji mandat, s aspekta ekonomskih reformi možda i dobra. U procesu preobrazbe iz ekonomije koja se bazira na izvozu u ekonomiju koja se bazira na domaćoj potrošnji , što može potrajati i desetak godina, lako je moguće da će doći do nešto snažnijeg usporavanja stope rasta, a i blagog pada, zbog čega činjenica da Xi Jinping može upravljati tim procesom bez prijetnje smjene djeluje stabilizirajuće.

Xi se nalazi u paradoksalnoj poziciji da njegova politika diktira smanjenje opće razine dugova u ekonomiji, no zaduživanje je nužno za investicije kojima bi se trebao ostvarivati drugi cilj, odnosno rast BDP-a. To, također, znači da bi kompanije svoje investicije morale plasirati u profitabilnije projekte, a to mogu samo uz veću samostalnost, odnosno manju državnu kontrolu ekonomije.

Također Xi čvrsto inzistira na ostvarenju zadanih ciljeva, posebno što se tiče gospodarskog rasta, a njegove nove ovlasti znače da bi lokalni moćnici u želji da ispune te ciljeve mogli pribjeći raznim maskiranjima prave situacije i friziranju rezultata. Ako takva praksa postane pravilo, onda je teško znati pravo stanje ekonomije, a to tek dovodi do pravih problema.