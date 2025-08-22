Wall Street pao uoči govora predsjednika Feda: Ulagači zabrinuti

Dow Jones oslabio je 0,34 posto, na 44.785 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,40 posto, na 6.370 bodova, a Nasdaq indeks 0,34 posto, na 21.000 bodova.

Ulagači su oprezni jer će u petak na tradicionalnom godišnjem skupu središnjih bankara u američkom gradiću Jackson Holeu predsjednik Feda Powell govoriti o situaciji u gospodarstvu i monetarnoj politici.

Posljednjih tjedana cijene su dionica snažno porasle zahvaljujući nadi ulagača da će Fed na sjednici 17. rujna smanjiti kamate za 0,25 postotnih bodova, a do kraja godine očekuju još jedan rez kamata.

Ulagači zabrinuti

Takva su očekivanja ojačala jer su posljednji podaci pokazali da američko tržište rada slabi. No, s druge strane, posljednji podaci pokazuju i da gospodarstvo solidno raste te da je inflacija i dalje povišena.

Stoga se ulagači plaše da bi Powell mogao ponoviti ono što poručuje već dulje vrijeme – da Fed ne treba žuriti sa smanjenjem kamata dok se ne vidi kako je povećanje carina na uvoz u SAD utjecalo na inflaciju.

A to je ovih dana poručilo i nekoliko drugih dužnosnika Feda.

Doduše, na tržištu se i dalje procjenjuje da će Fed smanjiti kamate u rujnu. No, sada izgledi za to iznose oko 80 posto, dok se još prije tjedan dana procjenjivalo da su šanse za to gotovo 100 posto.

„Na tržištu se i dalje procjenjuje da postoji oko 80 posto izgleda da će Fed smanjiti kamatne stope, no to je sada dovedeno u pitanje. Stoga su neki ulagači odlučili povući dio zarade s tržišta. Ako Powell bude oštriji nego što se očekuje, moglo bi doći do prilične rasprodaje dionica”, kaže Sam Stovall, strateg u tvrtki CFRA Research.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,23 posto, na 9.309 bodova, a frankfurtski DAX 0,07 posto, na 24.293 boda. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,44 posto, na 7.938 bodova.