Vujčić: 'Ukoliko ne bude energetske krize na jesen bio bi optimističan, ali ako bude...'

Europska komisija 1. lipnja trebala bi objaviti konačnu ocjenu o spremnosti Hrvatske za uvođenje eura. Guverner HNB-a Boris Vujčić komentirao je kakvu ocjenu očekuje

"Kao što sam ranije rekao mislim da ćemo proći dobro, da će ocjena biti da smo zadovoljili sve kriterije nominalne konvergencije i da ćemo 1.1.2023. ući u eurozonu što mislim da je velik uspjeh jer je malo tko očekivao još pred dvije godine da ćemo 1.1.2023. biti u eurozoni. To smo pogurali, ušli smo za vrijeme pandemije u tečajni mehanizam i u prilici smo da stvarno uđemo 1.1.2023., u najkraćem razdoblju unutar tečajnog mehanizma od svih zemalja ikada u eurozonu. Najvjerojatnije je, uvijek govorim, da će taj tečaj biti tečaj po kojem ćemo ući u eurozonu. to nije gotovo dok nije gotovo, bit će uskoro objavljeno. Od 19 zemalja koje su do sada ušle u eurozonu, 18 je ušlo po tečaju po kojem su ušle u tečajni mehanizam, a budući da je naš tečaj blizu tom tečaju ne vidim razloga da bude taj tečaj", kazao je Vujčić u RTL-u Danas. Komentirao je i kakav rast cijena očekuje s prelaskom na euro. "Ono što očekujemo za ovu godinu kao stopu inflacije, što nema veze s eurom, da ćemo vidjeti stopu rasta cijena između 8 i pol i 9 posto, ali to nema veze s eurom. Ono što će se dogoditi kad prelazimo na euro, ne očekujemo značajan doprinos ulaska u eurozonu samoj stopi inflacije. Naglašavamo da je iskustvo drugih zemalja bilo da je ulazak u euro doprinio stopi inflacije u toj godini kad se to događalo nekakvih 0,2 do 0,4 postotna poena, što u ovim uvjetima kada imamo rast inflacije iz drugih razloga, je zanemariv", kazao je.

Vujčić je naveo i što će biti sa zaokruživanjem cijena. "To bi bila nepoštena praksa trgovaca jer to znači povećanje vlastite marže, to nije zaokruživanje cijene. Zbog toga postoji niz aktivnosti koji će se poduzeti prije toga. Važno je dvostruko objavljivanje cijena u kunama i eurima tako da će svatko moći vidjeti od 31.12. na 1.1. kako mu je porasla cijena u kunama i eurima. Jedna stvar je zaokruživanje cijene koje može dovesti do nekog malog povećanja, a druga stvar je ako netko povećava cijenu za 20 posto. To nije etično. Mi ćemo isto tako, ne HNB nego Ministarstvo gospodarstva, tražiti trgovce da se priključe onome što će biti objavljeno ako etički kodeks i da se ponašaju u okviru etičkog kodeksa, da ne koriste sam prelazak izu kune u euro da bi povećali cijene", kazao je. Vujčić je kazao da je najsnažniji potrošač. "Ako vam netko pokuša to napraviti nemojte kupovati na njega. Najteža kazna je za svakoga prodavača kad izgubi promet. Kad izgubi promet on gubi prihode. Ne smijemo dozvoliti da rade budale od nas", kazao je. Na tvrdnju što ako se svi dogovore i istaknu istu cijenu, Vujčić je kazao da je to pitanje za Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. Komentirao je što očekuje HNB po pitanju inflacije i koliko nam rast BDP-a u prvom kvartalu ide na ruku. "Rast BDP-a od 7 posto je snažan rast BDP-a, ali treba voditi računa da je taj rast posljedica toga da smo u prvom kvartalu prošle godine smo imali još uvijek neke mjere ograničavanja u gospodarstvu zbog virusa, pa smo imali jak rast usluga, trgovina, smještaja i prehrane. Taj efekt će polako kako idemo u godinu iščezavati pa ne možemo očekivati da ćemo imati ovako snažan rast BDP-a zbog toga. Vidimo da ćemo u ostatku godine vidjeti dobre rezultate u turizmu. Ako gledamo bookinge, oni su vrlo dobri, na razini 2019. ako ne i nešto veći, a cijene po kojima se oni obavljaju su 20, 30 pa 40 posto veće nego 2019.", kazao je.