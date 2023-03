[FOTO] Vujčić otkrio kako je prošlo prvih 90 dana s eurom

Nakon uspješno provedenog postupka zamjene valuta, porasla je i potpora građana ulasku Hrvatske u eurozonu, a očekuje se da će ta potpora nastaviti rasti, izjavio je u petak guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić na panelu "90 dana s eurom"

"Proces je prošao praktički bez ikakvih problema (...) I bolje nego što sam očekivao", izjavio je Vujčić.

Govoreći o efektu ulaska u eurozonu na inflaciju, Vujčić je ustvrdio da su cijene porasle, međutim ne značajno.

Inflacija je u siječnju tako pala na godišnjoj razini, no pala je za 0,4 postotna boda manje no što bi pala da Hrvatska nije uvodila euro i to zbog "neobično snažnog" mjesečnog porasta cijena usluga, prvenstveno u kafićima, restoranima, frizerskim salonima i sl.

Ustvrdio je i da su trgovački lanci poštivali pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena. No, s druge strane, percepcija javnosti je da je inflacija bila puno viša no što je stvarno bila. "No to je uvijek tako", rekao je Vujčić.

Nakon uspješno provedenog postupka zamjene kune eurom, porasla je i potpora građana ulasku Hrvatske u eurozonu.

Tako je u anketi Ipsosa u veljači ove godine na pitanje jesu li, općenito govoreći, osobno "za" ili "protiv" uvođenja eura u Hrvatskoj, 63,5 posto ispitanika odgovorilo "za".