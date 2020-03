Odluka koja je izazvala pomutnju među tenisačima i tenisačicama; najveće zvijezde zasad bez komentara

Jednostrana odluka Francuske teniske federacije (FFT) o odgađanju Roland Garrosa za jesen (20. rujna - 4. listopada) iznenadila je i razočarala mnoge u teniskom svijetu, od igračica i igrača, do predstavnika drugih turnira i natjecanja koji bi mogli biti pogođeni tim potezom

Vodeće teniske organizacije, Međunarodna teniska federacija (ITF), Udruga teniskih profesionalaca (ATP) i Ženska teniska udruga (WTA) još se nisu oglasile, ali neki drugi jesu, poput Američkog teniskog saveza (USTA) pod čijom je ingerencijom US Open, koji je u normalnim okolnostima posljednji Grand Slam turnir u sezoni. No, u 2020. bi to mogao postati Roland Garros, koji će započeti samo tjedan dana po završetku turnira u New Yorku, bude li ovaj održan u predviđenom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna.

'Takva odluka ne bi trebala biti donijeta jednostrano, a USTA bi učinio isto tek nakon uključivanja u konzultacije ostale Grand Slam turnire, ATP, WTA, ITF i druge partnere, uključujući Laver Cup', objavio je Američki teniski savez (USTA) na svom službenom profilu na Twitteru.