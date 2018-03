Vujčić o Agrokoru: Bilo bi dobro da uvedemo kazneno djelo protiv financijske stabilnosti

Iako je, barem prema riječima guvernera HNB-a Borisa Vujčića, financijski sustav otporan na događanja u Agrokoru, još uvijek je puno neizvjesnosti i rizika vezano proces restrukturiranja. Riječi su to koje je guverner izrekao prilikom predstavljanja polugodišnjih izvještaja HNB-a za 2016. i prvi dio 2017., a u svom izlaganju založio se i za uvođenje kaznenog djela protiv financijske stabilnosti

Govoreći o izvješćima HNB-a guverner Boris Vujčić spomenuo se i krize u Agrokoru, koja je, kaže, obilježila prošlu godinu. 'Možda nisu svi svjesni kako se radi o gospodarskom potresu kojemu je, s obzirom na veličinu gospodarstva, teško naći usporedbu u svijetu. Samo iznos gubitaka iskazanih poslije dolaska posebne uprave iznosi oko 7 posto BDP-a. Usporedimo li to s Njemačkom, to je isto kao da u toj zemlji neko poduzeće ima skrivene gubitke u visini od 300 milijardi eura. Takve se stvari rijetko događaju osim kod nas. Na primjer, Parlamat je u odnosu na talijansko gospodarstvo bio tek jedna sedmina Agrokora', upozorio je Vujčić.

Upravo zbog takvog utjecaja na gospodarstvo, Vujčić je imao svoj prijedlog. 'Zato bih ponovno htio naglasiti potrebu uvođenja kaznenog djela protiv financijske stabilnosti. Jer pokazuje se ponovno i ponovno kakve mogu biti posljedice neodgovornog postupanja pojedinaca za opće dobro, što je potrebno na odgovarajući način sankcionirati', kazao je Vujčić u raspravi u Saboru.

No, unatoč potencijalnom velikom utjecaju, kriza u koncernu, pojašnjava Vujčić, nije se značajno odrazila na gospodarsku aktivnost. 'Rast je bio široko rasprostranjen i sve sastavnice domaće potražnje nastavile su rasti. Projekcije HNB-a za ovu godinu pretpostavljaju da će se uredno restrukturiranje koncerna nastaviti te da neće biti značajnih šokova za gospodarstvo. Važno je napomenuti kako financijski sustav nije značajno izložen riziku Agrokora te kako može bez značajnih posljedica prebroditi svaki scenarij vezan uz koncern, ukljičivo i one koje ne očekujemo ali smo za njega spremni, a to je puni otpis svih potraživanja', kazao je Vujčić.