Vujčić objasnio Bunjcu zašto predlaže uvođenje eura, i to što je prije moguće

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić poručio je u utorak zastupnicima u Hrvatskome saboru kako ne bi predlagao uvođenje eura da to nije u interesu Hrvatske pri čemu je istaknuo kako je makroekonomska situacija trenutačno u Hrvatskoj vrlo dobra

"Ja bih vjerojatno trebao biti zadnji čovjek koji će predložiti da prijeđemo na euro budući da vodim monetarnu politiku i da je moj potpis na novčanicama kune. Prema tome, ja to više neću moći raditi kad prijeđemo na euro. Ja to radim iz jednog jedinog razloga - zato što je to u interesu građana i Republike Hrvatske. Da nije u interesu građana i Republike Hrvatske, sigurno to ne bih predlagao, da se meni oduzme ovlast vođenja monetarne politike i potpisivanja novčanica", rekao je Vujčić odgovarajući zastupniku Živog zida Branimiru Bunjcu, koji ga je pozvao da posluša građane koji većinom ne podupiru uvođenje eura.

Guverner je također opovrgnuo optužbe nezavisnog zastupnika Marina Škibole da HNB "fabricira ankete" o potpori uvođenju eura.