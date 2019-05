Bunjac: HNB je uzrok mnogih zala u Hrvatskoj

Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac zatražio je u petak u Saboru upućivanje državnih revizora u Hrvatsku narodnu banku (HNB), za koju je izjavio da nije ni hrvatska, ni narodna ni banka, nego "kvazi institucija koja je uzrok mnogih zala u Hrvatskoj"

"Tražimo da državna revizija uđe u HNB, to je samo palijativna mjera i nije ni izbliza dovoljna jer tamo trebaju ući i Uskok i DORH i policija. To je jedna kvazi institucija koja je urok brojnih zala u RH, tamo je zlo, to nije ni hrvatska, ni narodna banka, a pitanje je li uopće banka", izjavio je Bunjac, predstavljajući prijedlog zaključka Kluba Živog zida i Snaga-e o upućivanju revizije u HNB, koji je Vlada odbila.

Optužio je HNB da je od hrvatskog gospodarstva učinila potpunu propast, rasprodaju i uništenje, a državu "u rentijersku, a ne proizvodnu".