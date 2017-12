Veliki igrači svjetskog biznisa - od tehnoloških gurua do samozatajnih regulatorica

U godini u kojoj su digitalne valute konačno ušle u svijest šire javnosti, teško je ignorirati osobe koje su u vrhu tog trenda, no uloge koje su odigrali ustaljeni igrači poput Jeffa Bezosa ili Elona Muska, kao i one koje su pripale utjecajnim osobama iz sjene, uvelike su oblikovale poslovnu zajednicu u 2017.

No za ovaj pregled odabrali smo šestero ljudi koji su, uz iznimku političara, u godini na izmaku ponajviše obilježili globalni biznis.

Nema nimalo sumnje u to da je 2017. godinu na svjetskom planu obilježio Donald Trump . Američki predsjednik izazivao je kontroverze gdje god je stigao, bilo na putu, bilo svojim neprestanim porukama na Twitteru, a veliki dio njegovih poteza ostavio je ovakvih ili onakvih posljedica na američku, pa tako i svjetsku ekonomiju. U domaćoj sferi osobu koja je imala najviše utjecaja na gospodarstvo i biznis treba tražiti u trokutu između posrnulog poduzetnika i emigranta u London Ivice Todorića , privremenog upravitelja Agrokora Ante Ramljaka i sive eminencije koja je iza pozornice, u ime premijera Andreja Plenkovića , vukla sve poteze oko agrokorskog skandala, ministrice gospodarstva Martine Dalić .

Koliko god Uber ponekad izazivao negativnih kritika, ne može se poreći da se radi o kompaniji koja je u samo nekoliko godina postala svjetski fenomen i čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko desetaka milijardi dolara. Iza ideje i iza vrlo agresivnog rasta u kojem nije prezao od zaraćivanja s klasičnim taksi prijevoznicima, regulatorima ili bilo kime tko bi mu stao na put, stoji pokretač kompanije i do 2017. njen dugogodišnji glavni izvršni direktor Travis Kalanick .

Bezos je kroz godine svoje investicije proširio i izvan Amazona te je osnivač tvrtke Blue Origin koja se bavi letovima u svemir, kao i vlasnik odnosno izdavač jednog od najutjecajnijih američkih dnevnika The Washington Post.

Amazon.com je tvrtka koja je u više od dvadeset godina svojeg postojanja - Bezos je 1995. počeo s internetskom prodajom knjiga koje je pakirao u vlastitoj garaži – uspješno prebrodila sve izazove i danas se radi o gigantu koji nije samo posrednik u trgovini, već vrlo uspješno pruža i informatičke usluge, producira filmove i serije, a u potezu koji je vrlo glasno odjeknuo, ove je godine preuzeo i američki trgovački lanac Whole Foods Market čime je ušao u još izravniju konkurenciju s Walmartom i drugim klasičnim trgovcima.

Iako smo na ovoj listi osoba koje su obilježile poslovni svijet u 2017. godini odlučili izostaviti političare, poput Donalda Trumpa ili britanske premijerke Therese May koja pokušava upravljati procesom izlaska Velike Britanije iz članstva Europske unije, što će svakako ostaviti traga na jednoj od najvećih ekonomija svijeta, odlučili smo uvrstiti Margrethe Vestager, povjerenicu Europske komisije (EK) za tržišno natjecanje, jer je ipak puno izravnije uključena u neposrednu budućnost najvećih europskih i svjetskih kompanija.

Njegov stil vođenja kompanije i korporativna kultura u Uberu bili su vrlo daleko od gandijevske idile, zbog čega je enfant terrible Silicijske doline pod pritiskom investitora sredinom ove godine konačno bio prisiljen napustiti svoju poziciju, mada je zadržao mjesto u nadzornom odboru. Kalanicku je presudilo nekoliko nanizanih skandala, od objavljene snimke u kojoj se verbalno iskaljuje na jednom od vozača Ubera do otkrića da je znao za slučajeve seksualnog uznemiravanja i seksizma u Uberu, ali nije ništa poduzimao.

Južnoafrikanac Elon Musk jedan je od najpriznatijih inovatora novog milenija. Inicijalno se obogatio na razvoju softvera, najviše zahvaljujući uspjehu aplikacije PayPal za novčane transfere preko interneta, no danas je najpoznatiji po svojim ulogama osnivača tvrtki Tesla i SpaceX.

Ovih su dana Vestager i njeni timovi započeli istragu o mogućem sličnom prekršaju u slučaju poznatog trgovačkog lanca namještajem Ikea i danskih vlasti, gdje se sumnja u to da je Ikei omogućena ušteda od milijardu eura u porezima.

Prva žena u povijesti na čelu američkog sustava Saveznih rezervi (Federal Reserve, Fed) Janet Yellen jedna je od samozatajnih osoba koje djeluju iz sjene, no čiji potezi imaju iznimnog utjecaja na svjetsko gospodarstvo. Fed je ove godine u tri navrata podizao referentne kamatne stope, što predstavlja ozbiljniji zaokret nakon desetak godina labave monetarne politike usmjerene u što jači poticaj američkoj ekonomiji.

Schmidta su 2001. godine osnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin imenovali za glavnog izvršnog direktora i na toj poziciji je bio do 2011. godine. Iako ga je tada zamijenio Brin, Schmidt je kao izvršni predsjednik ostao u Googleu i Alphabetu sve do danas, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na više od deset milijardi dolara.

Iako Schmidt nije tip poduzetnika koji će aktivno boraviti u medijima promovirajući svoju kompaniju i poteze koje poduzima apsolutno je nemoguće zanemariti njegov doprinos u pozicioniranju Googlea u jednu od vodećih kompanija današnjice s godišnjim prihodima od stotinjak milijardi dolara. Odlazak Schmidta i posljedice koje će to ostaviti zasad nisu detaljnije analizirani, no ako se on odluči za potpunu mirovinu tehnološka industrija će ostati bez jednog od svojih najvažnijih aktera.