Davorin Štetner: Biznis mora imati utjecaj na politiku, a 25 godina jedna je tvrtka utjecala na politiku

Predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela i član gospodarskog tima predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Davorin Štetner gostovao je u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji

Komentirajući hrvatsku start up scenu i ulaganje u takve projekte, Štetner je kazao kako to nisu samo tehnološki projekti, i da je naša scena što se kreativnih ideja tiče sigurno jedna od najboljih u Europi.

'Hrvatska kreativa je odlična, ali što se uvjeta i okvira za investitore tiče, tu jako kasnimo za zapadnim svijetom. U Hrvatsoj nema olakšica kao recimo u Portugalu gdje se 10 godina ne plaća porez na dobit za start up projekte i slično. Birokracija je jedna od osnovnih problema. U Hrvatskoj je jedan R1 račun definiran sa četiri zakona i osam podzakonskih akata. U Americi i Engleskoj je to jedan dokument PDV-a. To plastično najbolje govorimo koliko smo mi komplicirani i nepovoljni za investicije, pa i u start up', kazao je Štetner.