Velika Britanija odbila produljenje prijelaznog razdoblja, ipak izlaze iz EU-a do kraja godine

Ujedinjena Kraljevina je 31. siječnja prestala biti članicom EU-a, a u prijelaznom razdoblju što traje do kraja godine trebao je biti dogovoren novi sporazum koji bi uređivao trgovinske i druge odnose između Unije i Britanije; kako sad stvari stoje, najveći dio odnosa će se i u 2021. odvijati po starom iako treba očekivati više birokracije

Prema ranije potpisanom sporazumu, dvije su strane do kraja lipnja trebale donijeti odluku o eventualnom produljenju tranzicijskog razdoblja. Sada je očito da se London i Bruxelles moraju dogovoriti najkasnije do kraja godine ili riskiraju kaos u kojem bi se Unija morala prema Britaniji ponašati kao i prema svakoj drugoj državi s kojom nema uređene bilateralne odnose. To bi bilo posebno problematično za poslovanje izvozno-uvoznih kompanija i na jednoj i na drugoj strani, kao i za redovna putovanja, mada je u ovom trenutku u potpunosti neizvjesno to kojim će se ritmom od pandemije oporavljati zračni i drugi putnički promet.

U zajedničkoj izjavi britanski premijer Johnson i čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen najavili su da će 'intenzivirati pregovore tijekom srpnja i stvoriti najbolje uvjete kako bi se sporazum zaključio i ratificirao prije kraja 2020'. Johnson je u razgovoru s medijima čak kazao da vjeruje da se sporazum može sklopiti u srpnju i da ne želi da se pregovori protegnu do jeseni ili zime. Brojne ankete među britanskim građanima i kompanijama pokazale su da većina drži da bi prijelazno razdoblje trebalo produljiti, posebno s obzirom na pandemiju.