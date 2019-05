Unatoč tome što Amerika sve više sliči na kinesku četvrt, Donald Trump i dalje zaoštrava odnose s Pekingom

Nove tenzije u američko-kineskim trgovinskim odnosima predstavljaju dodatni rizik za američke kompanije koje ostvaruju prihode na kineskom tržištu, ali i za kineske kompanije s imovinom u SAD-u, među ostalim za niz legendarnih hotela i poznatih nebodera u velikim gradovima poput New Yorka, kao i udjele u tvrtkama vezanim uz holivudsku industriju filma

Bank of China, jedna od četiri najveće kineske državne banke, 2014. odvojila je 600 milijuna dolara za njujorški neboder na adresi 7 Bryant Park, a investiranju u nekretnine u najvećem američkom gradu nije odolio ni konglomerat Fosun International, čije je sjedište u Šangaju. Fosun se bavi ulaganjima u razne sektore, od farmacije preko financija do rudarstva, a u vlasništvu ima i 250 metara visok neboder u samom srcu financijske četvrti New Yorka, na adresi 28 Liberty St., koji je prije šest godina kupio za 725 milijuna dolara. Uz to, Fosun gradi novi neboder na njujorškoj aveniji Madison, za koji se očekuje da će biti dovršen 2021. godine.

Kineske investicije u Americi, naravno, nisu ograničene isključivo na njujorške nekretnine, nego se prostiru od istočne do zapadne obale SAD-a. Konglomerat Dalian Wanda, sa sjedištem u Pekingu, 2012. za 2,6 milijardi dolara kupio je većinski udio u lancu kina AMC Theatres, a holivudska ulaganja nisu završila na tome. U vlasništvu iste kompanije od 2016. nalazi se i producentska kuća Legendary Entertainment, za što je Dalian odvojio 3,5 milijardi dolara. Među poznatijim filmovima koje je producirala ta kuća nalaze se serijali 'Vitez tame' (Dark Knight), 'Jurski svijet' (Jurassic World), humoristična trilogija 'Mamurluk' (Hangover), kao i film 'Kineski zid', u kojem je glavnu ulogu igrao Matt Damon.