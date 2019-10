Umjetnost ili hohštapleraj: Brojne intrige okružuju izradu liste najbogatijih

Forbes je ovih dana objavio svoju godišnju listu najbogatijih Amerikanaca, a izradu te liste, kao i one poznatije o najbogatijim ljudima cijelog svijeta, redovno prati niz intriga – od bogataša koji misle da bi njihovo ime trebalo biti više na listi pa do urednika i novinara koji su ponekad prisiljeni na slobodnu procjenu nečijeg imetka

U današnjem svijetu informacija i medija objava popisa više nema toliki odjek kakav je imala nekad. Za ovogodišnju listu možda bi bilo tek dostatno spomenuti da je sveukupna 'vrijednost' svih koji se nalaze na popisu 2,96 bilijuna dolara , da se visoko na popisu, na 15. mjestu, prvi put pojavila Mackenzie Bezos , bivša supruga Jeffa Bezosa, s bogatstvom od 36,1 milijarde dolara , što dobrim dijelom objašnjava i znatnu razliku između lanjskih 160 i ovogodišnjih 114 milijardi, koje su šefu Amazona donijele prvu poziciju. Uz to, zgodno je dodati da je za uvrštavanje na listu bilo potrebno bogatstvo od 2,1 milijarde dolara, što znači da se više od 200 američkih milijardera, poput bivšeg košarkaša Michaela Jordana , muzičkog producenta Jay-Z-ja ili poduzetnice Sheryl Sandberg , niti ne spominje.

Drugi razlog je to što se na internetskim stranicama Forbesa može pristupiti i svojevrsnoj listi milijardera u realnom vremenu. U doba u kojem se svakoj informaciji može pristupiti u nekoliko sekundi godišnja rekapitulacija nema više tolikog značenja kao što je imala nekad, kad su tiskani mediji imali puno veće značenje. Padu interesa za Forbesovu listu možda je malo kumovala i konkurencija: prije nekoliko godina svoju listu milijardera počeo je izrađivati i poslovni portal Bloomberg.

Ovogodišnji popis je 38. koji je sastavio i objavio Forbes, no lista je daleko od popularnosti i značenja koje je imala proteklih desetljeća. Kao prvo, ponešto ju je zasjenila nešto mlađa lista 500 najbogatijih svjetskih milijardera koju Forbes također izrađuje i redovno objavljuje u ožujku. U globalnom svijetu medija popis najbogatijih ljudi svijeta ipak ima više odjeka od onog ograničenog samo na Sjedinjene Američke Države.

Namjera mu je uvelike uspjela jer je sam popis najbogatijih postao vjerojatno najvredniji dio brenda samog Forbesa. Originalnom popisu 400 najbogatijih Amerikanaca do danas se pridružilo mnogo sličnih popisa, od globalnog poretka koji je prvi put objavljen 1987., do niza lokalnih, ovisno o tome kako se sam Forbes širio na pojedina tržišta.

No stvari su nekad izgledale puno drukčije, a povijest liste 400 najbogatijih Amerikanaca pokazuje i koliko se među najbogatijima ponekad može naći taštine, kao i činjenicu da je procjena nečijeg imutka poprilično zahtjevan posao koji nerijetko ne donosi baš najtočnije rezultate. Svoju prvu listu 400 najbogatijih Amerikanaca Forbes je objavio 1982. kao svojevrstan odgovor na listu 500 najvećih američkih kompanija koju je još od pedesetih godina objavljivao konkurentski magazin Fortune. Prestiž koji je pratio kompanije čije se ime pojavilo na popisu Fortunea natjerao je Malcolma Forbesa , sina osnivača i tadašnjeg izdavača magazina, da to pokuša preslikati i na pojedince.

No prva lista, na kojoj se nalazilo samo 13 milijardera, sadrži neka imena koja i danas odzvanjaju novcem i imetkom. Među tada najmlađima na listi nalazio se Steve Jobs, legendarni šef Applea čije se bogatstvo procjenjivalo na više od 100 milijuna dolara, dok je među starijima bio u međuvremenu preminuli Sam Walton, osnivač trgovačkog lanca Walmart, čiji nasljednici danas dominiraju popisom. Uz njih, na prvom popisu se nalazio Warren Buffett s imetkom od 250 milijuna dolara, režiser George Lucas, zaslužan za 'Ratove zvijezda', koji je tada raspolagao sa stotinjak milijuna dolara, a s istim procijenjenim bogatstvom na popisu je bio i sadašnji američki predsjednik Donald Trump.

Sam Trump upravo je odličan primjer toga koliko popis milijardera ne mora biti odraz čvrstih činjenica. Pod pseudonimom John Barron i s izmišljenim radnim mjestom Trumpova glasnogovornika, sam Donald Trump je novinare Forbesa, uz pomoć svojeg odvjetnika Roya Cohna, još osamdesetih pokušavao uvjeriti da je pet puta bogatiji nego što su oni to procjenjivali.

Novinari i urednici zaduženi za izradu popisa napominju da Trump nije jedini koji ih je, zbog taštine ili iz nekih drugih razloga, pokušao uvjeriti da su podcijenili njihovo bogatstvo. Prema izjavama Forbesovih suradnika, među milijarderima postoje i oni koji su toliko uporni u tome da svoje ime podignu visoko na listi da su novinari bili prisiljeni prestati odgovarati na njihove telefonske pozive. 'To su ljudi koji su naviknuti na to da bude po njihovom – ne vole čuti 'ne' kao odgovor', kazala je novinarka Luisa Kroll portalu The Daily Beast, opisujući jednog od nekolicine bogataša koji se smatraju znatno zakinutima procjenom njihova bogatstva.