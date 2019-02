Tko je Jim Ratcliffe, najbogatiji Britanac, i zašto je jedan od najljućih zagovornika Brexita odlučio emigrirati

Jim Ratcliffe, čije se bogatstvo procjenjuje na više od deset milijardi dolara i koji je poznat po zagovaranju izlaska Britanije iz EU-a, selidbom u Monako uštedjet će znatan iznos na porezima, upravo kao što je to već jednom učinio preselivši sjedište svoje kompanije Ineos u Švicarsku

U još jednoj od mnoštva priča vezanih uz britansko napuštanje Europske unije (EU), u medijima se ovih dana ponovo pojavilo ime najbogatijeg Britanca Jima Ratcliffea nakon što su objavljene procjene koliko bi taj biznismen mogao uštedjeti na porezima selidbom u Monako. Britanski mediji još su prošlog ljeta objavili vijest da Ratcliffe razmatra selidbu u Monako, a prije nekoliko dana objavljeno je da bi s dvojicom najbližih suradnika zahvaljujući tom potezu mogao uštedjeti minimalno 440 milijuna, a možda i do četiri milijarde funti na porezima (između 0,5 i 4,6 milijardi eura, odnosno 3,7 i čak 34 milijarde kuna prema sadašnjem tečaju).

Za razliku od nekih prominentnijih britanskih bogataša, poput Richarda Bransona , osnivača Virgin grupe, ili Bernieja Ecclestonea , hrvatskog zeta koji je dugo upravljao popularnim automobilističkim cirkusom Formule 1, Ratcliffe je usprkos svojem bogatstvu do prošle godine bio nešto manje poznat širokoj javnosti. Nakon što je britanski list Sunday Times lani u svibnju objavio svoju listu najbogatijih Britanaca, Ratcliffe se požalio urednicima da su znatno podcijenili njegovo bogatstvo.

Ratcliffe je još otprije poznat po selidbama u povoljne porezne lokacije. Početkom desetljeća sjedište Ineosa na šest godina premjestio je u Švicarsku, da bi se vratio 2016., nakon što je vlast u Britaniji srezala stopu poreza na dobit. Uz zagovaranje izlaska Britanije iz EU-a, Ratcliffe je poznat po zalaganju za dokidanje regulative za zaštitu okoliša i smanjivanje ograničenja na kontroverzni proces frakturiranja kojim se crpi nafta. Frakturiranje je postalo prilično popularno u posljednjih petnaestak godina kao način dobivanja nafte, no mnoge ga države strogo reguliraju zbog izdašnog korištenja kemikalija i izazivanja potresa.

Poznata Forbesova lista svjetskih milijardera koja se kontinuirano ažurira u ovom trenutku stavlja Ratcliffea na 109. poziciju u svijetu, i to s imovinom koja se procjenjuje na oko 12,6 milijardi dolara, odnosno bitno manje od onoga na što je njegovo bogatstvo procijenjeno lani. Na Forbesovoj ga listi, od britanskih državljana i isključujući britansku kraljevsku obitelj, nadmašuje obitelj Hinduja. No imovina te obitelji, koja se procjenjuje na 16,7 milijardi dolara, dijeli se na nekoliko braće koja to svoje bogatstvo zahvaljuju desetljećima poslovnih ulaganja što obuhvaćaju širok spektar industrija.

Među najbogatijim Britancima nalazi se nekolicina njih koji svoju imovinu duguju 'klasičnim' načinima zarade – nekretninama i financijskom mešetarenju. Investicijski bankar i suosnivač jedne od najvećih europskih tvrtki za upravljanje investicijskim fondovima Michael Platt težak je oko osam milijardi dolara, a braća David i Simon Reuben (zajedničko bogatstvo im se procjenjuje na oko 15,5 milijardi dolara), Ian i Richard Livingstone (6,1 milijarda) te Charles Cadogan s obitelji (7 milijardi) svoja bogatstva duguju nekretninama.