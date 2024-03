Umirovljenici su ključni za izbore, doznali smo što im nude Most, DP i Možemo!

'Održivost mirovinskog sustava izravno ovisi o omjeru radnika i umirovljenika. Aktualni je omjer 1 : 1,34. Dok god se taj omjer značajno ne popravi, mirovinski sustav ne može biti samoodrživ', ističu iz stanke zelene ljevice Možemo!.

Njihov cilj je planski i sistematski podići razine svih mirovina obračunatih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO) za približno 10 posto do kraja mandata. To planiraju učiniti tako da se mirovine povećavaju od dva do tri posto godišnje, četiri uzastopne godine, i to povrh standardnog polugodišnjeg usklađivanja propisanog zakonom.