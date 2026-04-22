Ukrajina obnavlja tranzit nafte kroz Družbu: 'Završeni su popravci. Sada je red na EU'

Obustava protoka nafte kroz naftovod nakon ruskog napada na crpno postrojenje u Ukrajini u siječnju, izazvala je ljutitu reakciju članica Europske unije Mađarske i Slovačke.

Transport nafte trebalo bi početi u srijedu u vrijeme ručka, rekao je izvor iz industrije, dodajući da je mađarska naftna tvrtka MOL podnijela prvi zahtjev za tranzit. Izvor, koji je želio ostati anoniman, rekao je da će prva pošiljka biti podjednako podijeljena između Mađarske i Slovačke, ali nije precizirao količinu nafte.

One su optužile Kijev da namjerno odugovlači s popravcima, što je on porekao. Mađarski premijer Viktor Orban stavio je veto na dvogodišnji zajam EU-a Ukrajini unatoč tome što ga je već odobrilo Europsko vijeće, što je razbjesnilo mnoge članice 27-članog bloka.

Orban - saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina - izgubio je na izborima 12. travnja, otvorivši put deeskalaciji krize. Zelenski, koji je prethodno rekao da će se naftovod ponovno pokrenuti do kraja travnja, u utorak je objavio da su popravci završeni i da je spreman za ponovno pokretanje.

U večernjem video obraćanju, ukrajinski čelnik pozvao je dužnosnike u Bruxellesu da osiguraju isplatu. 'Više nema osnove za blokiranje zajma', rekao je. 'Europska unija zatražila je od Ukrajine da popravi naftovod Družba, koji su Rusi oštetili. Popravili smo ga. Nadamo se da će i Europska unija provesti sporazume', dodao je Zelenski.