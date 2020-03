U siromašnoj južnoameričkoj državi otkrivena golema nalazišta crnog zlata, a MMF joj predviđa sulud rast BDP-a ako se ne utopi u političko-naftnom metežu

Siromašna Gvajana lani je počela ostvarivati prihode od bogatih naftnih rezervi koje je stavljaju u rang država poput Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a sudbina naftnih prihoda ključno je pitanje aktualnih vrućih parlamentarnih izbora i odluke o tome tko bi mogao idućih desetljeća vladati državom

Zahvaljujući prihodima od crpljenja nafte prosječni BDP po stanovniku bi s 5000 do 2024. godine mogao skočiti na čak 19.000 dolara . Britanski tjednik The Economist prenosi riječi gvajanskog ministra financija Winstona Jordana koji drži da bi nagli skok prihoda od Gvajane mogao stvoriti državu sličnu Singapuru. Na tom putu leže, očekivano, brojni problemi.

Uzimajući sve to u obzir, vrlo je jasna važnost ovotjednih parlamentarnih izbora. Politička situacija nestabilna je još od 2018., kad je vladi izglasano nepovjerenje, no izbori su odgađani sve do ovog ponedjeljka. U međuvremenu se nisu donosile nikakve važne odluke, a posebno one vezane uz iskorištavanje novca od proizvodnje nafte.

Ulozi su jasni. Opcija koja sada preuzme vlast ima šansu vladati desetljećima i kontrolirati znatno bogatstvo. U nedostatku službenih rezultata obje glavne političke struje u četvrtak su proglasile pobjedu. Gvajanska politika najvećim je dijelom podijeljena između dvije strane vezane uz etničke podjele.