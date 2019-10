U Samari piramidama srama utjeruju dugove za komunalne usluge

Izvješće nacionalnog kanala TV Rusija 1 iz grada Samare zvuči kao šala komičara Sache Barona Cohena jer se komunalna tvrtka tog grada obračunava s dužnicima postavljajući im ispred kuća piramide s javnim upozorenjem da ne mogu pobjeći od dugova. Dok građani komentiraju da je riječ o siromasima koji nemaju dovoljno za kruh, iz RKS-a Samara poručuju da piramide srama postavljaju ispred lijepih kuća čiji vlasnici voze statusne automobile. Podmirivanje troškova režija i ondje govori o socijalnom statusu građana, društvenom jazu između bogatih i siromašnih te disciplini biznismena novog kova

Komunalna tvrtka RKS Samara u istoimenom ruskom gradu istovari ispred doma dužnika crno-žute betonske piramide teške tri tone s razglasom i laserom da ih osramote i prozovu zbog višemjesečnog nepodmirenja računa. Na jednoj strani strelica je uperena prema domu neplatiše, uz upozorenje 'Ovdje živi dužnik', a na drugoj je konkretna opomena tipa: 'Platite dug za opskrbu vodom: 54.723 rublja. Ne možete se sakriti od dugova.' U našoj valuti to iznosi 5700 kuna. Time upozoravaju susjede, prolaznike i kvart na neodgovornog građanina, dok dubok glas s ugrađenog razglasa svakih deset minuta izvikuje visinu duga, izvještava državna TV mreža Rusija 1.

'Za one koji zanemaruju upozorenja i sudske pozive prisiljeni smo primijeniti ekstremne mjere. Kada susjedi doznaju da u blizini imaju dužnika, ni dužnicima nije svejedno.'

Utoliko je čudnija odluka gradskih komunalaca o postavljanju piramida srama, no direktor RKS-a Samara, Vladimir Boriukov, na spomenutoj televizijskoj mreži objašnjava:

Piramide prestaju larmati noću i u određenim dijelovima dana šute zbog poštivanja zakona o gradskoj buci, ali komunalni inovatori i za to imaju odgovor: laserskim projekcijama noću osvjetljuju fasade dužnika s ispisom dugova.

Direktor Boriukov na to odgovara da piramide postavljaju samo pred vratima lijepih kuća čiji vlasnici voze statusne automobile, a nisu u stanju dvije godine platiti 50.000 rubalja (5200 kuna) nagomilanog potraživanja za vodu, napominjući kako je njihova praksa pokazala da se dužnici najviše plaše javnosti. Što je dužnik bogatiji, to manje želi da drugi saznaju za njegovo nepoštenje, kaže on.

Tako i u Rusiji podmirivanje troškova režija govori o socijalnom statusu građana, društvenom jazu između bogatih i siromašnih te disciplini biznismena novog kova. O aroganciji nekih u Moskvi također govori priča da se kroz zakrčene ulice probijaju u lažnim ambulantnim kolima s uključenom sirenom, pa je u odnosu na to neplaćanje struje ili vode tek sitan nemar. Godine 2017. bilo je 182.000 građana s imovinom vrednijom od milijun dolara, što Rusiju ubraja među zemlje s najbržim rastom bogataša. Boriukov sa svojim bizarnim piramidama očito cilja na takve.