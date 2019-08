U Americi jača kult 'drva na kojem raste novac', sve više ekonomista i financijaša, i slijeva i zdesna, smatra da bi država trebala početi štampati dolare

Moderna monetarna teorija zagovara tiskanje novca za državne programe, umjesto zaduživanja i brige o državnim dugovima, a u posljednjih petnaestak godina, tijekom kojih je ekonomistica Stephanie Kelton postala njenim zaštitnim licem, u američkoj javnosti skuplja sve više pristalica i to i s lijeve i s desne strane političkog spektra

Ideja se čini zastrašujuće jednostavnom sve dok se ne postavi nekoliko logičnih pitanja: zašto onda sve ostale države kroz povijest nisu rješavale svoje dugove na taj način - neke su svoje obaveze otplaćivale i više stoljeća - te kako to da one koje se odluče na takvo rješavanje problema redovito završe u hiperinflaciji, s hrpama bezvrijednog papira i crnim tržištem? Lako je tada shvatiti zašto je prijedlog slobodnog tiskanja novca toliko blasfemičan u ekonomskim krugovima.

No vremena se mijenjaju, a sadnica kontroverzne ideje našla je na neočekivano plodno tlo u bastionu kapitalizma, Sjedinjenim Američkim Državama. Američki tjednik The New Yorker ovih dana objavio je priču o Stephanie Kelton, ekonomistici koja već desetljeće i pol zagovara tiskanje novca kao mogućeg rješenja za financiranje raznih potreba. Ono što je najinteresantnije to je da Kelton ima vrlo uglednu publiku: od poznatih sveučilišnih profesora i dobitnika nagrada za ekonomiju, preko bankara s Wall Streeta, pa sve do prominentnih političara.

Kelton je profesorica na njujorškom državnom sveučilištu Stony Brook, no ona je danas samo najprominentniji predstavnik grupe ekonomista koji propagiraju tzv. modernu monetarnu teoriju (MMT, modern monetary theory). Riječ je o ideji koja tradicionalno gledanje na državu i njene financije pomalo okreće naopačke. Uobičajena priča, koja je ispunila puno novinskih redaka i u hrvatskim medijima, jest ta da država mora voditi računa o razini svojeg duga. Takav dug nastaje proračunskim deficitom, odnosno kad državna potrošnja premašuje porezne i druge prihode. Poveća li se dug na neodrživu razinu, država se nađe u problemima – što je prilično jasno pokazala Grčka u posljednjih nekoliko godina.