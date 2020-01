Trump sabotira moćnu trgovinsku organizaciju od koje upravo SAD ima najviše koristi, a i Hrvatska okrene solidan novac

Istraživanje objavljeno povodom godišnjice osnivanja WTO-a pokazuje da najveće ekonomije godišnje od lakše trgovine imaju dodatne koristi koje se mjere desecima milijardi dolara, a čak i Hrvatskoj članstvo u WTO-u donosi ekstra dvjestotinjak milijuna dolara

No studija koju je ovih dana objavila njemačka zaklada Bertelsmann , kako bi koincidirala s godišnjicom WTO-a, pokazuje da je SAD uz Kinu i Njemačku najveći dobitnik od članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Prema toj analizi, SAD je 2016. godine imao 87 milijardi dolara dodatne koristi zahvaljujući članstvu u WTO-u, Kina je dodatno prosperirala za tek milijardu manje , a Njemačka za 66 milijardi dolara .

U analizi podataka za dvjestotinjak ekonomija nalazi se i Hrvatska , a brojke pokazuju da članstvo u WTO-u Hrvatskoj ne donosi baš znatne koristi. U 2016. godini to je bila oko 280 milijuna dolara vrijedna dodatna proizvodnja, odnosno ekstra 1,2 posto. Hrvatski izvoz je zahvaljujući članstvu iste godine bio viši za 87 milijuna dolara , odnosno za tek tri četvrtine jednog postotka.

Na svoj 25. rođendan Svjetska trgovinska organizacija, proizašla iz ranijeg Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), nalazi se u prilično nezavidnom položaju. Sud koji je donosio većinu odluka u sporovima među državama od sredine prosinca nema dovoljno članova za odlučivanje jer SAD već dvije godine blokira imenovanje novih sudaca . Nominalno sedmeročlani sud treba minimalno troje sudaca za donošenje odluka, a odnedavno se u njemu nalazi samo jedna sutkinja.

U Bertelsmannovoj analizi podsjeća se da najveći članovi WTO-a, Kina i SAD, eskaliraju svoje carinske sporove i da bi u WTO-u trebalo doći do 'hitnog poboljšanja' jer se bez 'provedbe pravila sustav koji na njima počiva ne može dugo održati'. Upozorava se i da države koje zaobilaze WTO i umjesto toga inzistiraju na bilateralnim trgovinskim sporazumima riskiraju 'znatne gubitke prosperiteta u međunarodnoj trgovini'. WTO danas broji 164 države članice .

Autori studije podsjećaju da je od stvaranja WTO-a pa do velike krize, u razdoblju od 1994. do 2008., vrijednost svjetske trgovine godišnje rasla u prosjeku za oko šest posto. Sveukupno, količina trgovine u tom razdoblju porasla je za 125 posto. Autori navode da su se u istraživanju posebno trudili izolirati utjecaj članstva u WTO-u od drugih procesa koji bi mogli olakšati trgovinu (pr. globalizacije općenito) i time dovesti do rasta proizvodnje. U izračunu se također vodilo računa o unutrašnjoj potrošnji pojedinih država (koja također povećava proizvodnju), a studija razdvaja i efekte članstva na samu proizvodnju u državi i na, primjerice, iznos izvoza te zemlje.

Uzimajući u obzir rastući protekcionizam u trgovini u posljednjih desetak godina i prilično neprijateljski stav prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, očito je da je baš toj instituciji na njenu 25. godišnjicu potrebno zaželjeti vrlo sretnu novu godinu.

