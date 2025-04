Trump je vratio sjaj i zlatu, isplati li ga se kupiti baš sad? 'Kako god okrenete - profitirat će SAD'

Recipročne carine Donalda Trumpa izazvale su popriličan nered na svjetskim financijskim tržištima. Burzovni indeksi iz dana u dan skaču iz crvenog u zeleno i obratno, ovisno o situaciji i odlukama koje stižu s raznih strana.

Trump je najprije uveo carine na uvoz iz Kanade i Meksika te sektorske carine na uvoz automobila, čelika i aluminija. No, to je 2. travnja na, kako ga je nazvao 'Dan oslobođenja', uveo recipročne carine na uvoz iz većine zemalja u iznosu od 10 do 50 posto.

Burze su tad potonule, kao i vrijednosti brojnih roba kojima se trguje na svjetskom tržištu. Daljnje inzistiranje na carinama dovelo je do slabljenja dolara i općenite zabrinutosti analitičara i investitora. Situacija se dodatno pogoršala kad su Kina i Europska potegnule protumjere. Wall Street je u srijedu zabilježio najveći pad još od covid-krize.

No, situacija se drastično promijenila kad je Trump odlučio odgoditi primjenu recipročnih carina za 90 dana svima osim Kini. To je otvorilo prostora za pregovore o trgovinskim sporazumima kojima Trump želi regulirati trgovinu, odnosno smanjiti američki vanjsko-trgovinski deficit. Europa je također prolongirala protumjere, a optimizam oko toga da carine ipak neće biti uvedene potaknuo je burze na suzdržani rast, s obzirom na neizvjesnost koja se događa. Indeksi na Wall Streetu su tijekom najave zabilježili rekordan skok, da bi se u danima koji su slijedili ipak kolebali. Sličan put su pratile i europske burze, dok su azijske i dalje u crvenom.