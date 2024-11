Trump je donio optimizam na burze, treba li mu vjerovati? 'To je psihologija mase'

'Investitori prate situaciju ne samo na tržištu, nego i izvan tržišta. U kontekstu ovih izbora, oni su osluškivali stavove Donalda Trumpa i naravno da su burze odmah reagirale. To nam govori koliko je važna psihologija i optimizam na burzi. Tako one funkcioniraju. Kapital je vrlo plah, investitori su vrlo plahi i osluškuju gotovo sve jer ne mogu ništa znati sa sigurnošću. To i jest taj špekulativni rizik jer je ulaganje čista spekulacija. Ona nije utemeljena na jasnim metričkim pokazateljima, jer kad bi to bilo tako, onda bi sva ulaganja bila sigurna. Kad govorimo o burzovnom tržištu, postoje povlaštene informacije koje dioničari ili članovi uprave mogu dobiti i praktički ih transferiraju investitorima koji ih čuju i znaju da će se dogoditi velika akvizicija, pa kupuju', objasnio je Vušković, dodavši da su glavni poticaji burzovnih kretanja optimizam ili pesimizam, odnosno očekivanja temeljena na špekulacijama.

'Elon Musk sigurno nije bezveze financirao kampanju Donalda Trumpa. Postoji prešutan dogovor ili interes. Trump je populist, on odašilje političke poruke da bi dobio glasove, ali takve poruke nikad ne naiđu na plodno tlo kod poduzetnika i milijardera jer nemaju svoje zakonitosti, a jedina zakonitost koju kapital poznaje je interes. On vrlo često nadilazi političke poruke. Sigurno Trump neće bitno utjecati na proizvodnju Tesle u Šangaju. On će stostruko puta revidirati svoju odluku i dogovarati se s Muskom. Jedno je takva poruka, a drugo je kad dobiješ izbore i ostvariš svoj cilj. Interes je prejak, tržište u Kini je preveliko i Musk to ne bi dopustio', uvjeren je ekonomski analitičar Vušković.

Čak je i enorman rast Muskove imovine uzrokovan Trumpovim najavama, iako su one i kontradiktorne. Naime novoizabrani predsjednik SAD-a najavio je smanjenje, pa i ukidanje poreza koji se odnose na najjače američke kompanije. No problem je u tome što, primjerice, Muskova Tesla svoju najveću tvornicu ima u Šangaju. Kako je Trump najavio podizanje carina od 60 posto na uvoz iz Kine, pitanje je hoće li to zahvatiti i Tesline proizvode ili će oni, kao i drugi proizvodi te usluge američkih kompanija, biti izuzeti iz carinskih škara.

Treba li mu vjerovati?

Trumpove izjave i ekonomski planovi u nekim pojedinostima direktno se sukobljavaju s uobičajenom ekonomskom logikom, pa i američkim interesima. On, doduše, potječe iz obitelji multimilijunaša i bio je vlasnik nekolicine velikih tvrtki. No isto tako je nekoliko puta bankrotirao, što mu spočitavaju najveći kritičari. Stoga se postavlja pitanje trebaju li burze, investitori i špekulanti vjerovati čovjeku koji je donosio loše poslovne odluke.

'Što se tiče biznisa Donalda Trumpa i bi li on kao individua potaknuo ekonomiju, u to sumnjam, jer investitori koji drže do svoje reputacije ne bi željeli poslovati s njim zato što je osuđivan, temperamentan, nije smiren, a i nekoliko puta je bankrotirao. Jedino mu je ostala domena političkih utjecaja. Nije to pitanje kredibiliteta njegove izjave. Ona je neosporna. To je pitanje vala investitora koji će ta izjava pokrenuti. Čuju što je rekao Trump i znaju da će to pokrenuti val drugih investitora te slijede po psihologiji krda svoju investiciju jer će porasti potražnja za određenim vrijednosnim papirom. Njima nije bitno što će Trump misliti, nego im je bitno kako će njegova poruka utjecati na druge investitore. To se tako slijedi, jer svi ti impulsi i rečenice imaju svoju težinu, iako od toga ne mora biti ništa', ustvrdio je ekonomski analitičar.

Neizvjesnost, o kojoj je Vušković govorio, mogla bi dovesti i do razočarenja ako se neke od najavljenih mjera ne ostvare. No burze ionako stalno fluktuiraju, ovisno o raznim faktorima. Naš ekonomist je naglasio da bi, primjerice, svjetska tržišta dodatno oživjela kad bi Trump uspio zaustaviti sukobe u Gazi i Ukrajini, što pojedini politički analitičari smatraju mogućim. No isto tako bi snažno potonule ako bi on opet pokazao želju za izlaskom SAD-a iz NATO-a.

'Ne dvojim da SAD zbog svog oportunog interesa ipak neće ostati sam, ali bilo kakvo zatvaranje vrata investitorima i ekonomiji u svijetu zaista više neće donijeti ništa dobrog. Mislim da će ih to dodatno gurnuti u ponor. Bedasto bi bilo reći da postoji jasna veza između globalizacijskih tržišnih procesa i ekonomskog rasta svake zemlje', zaključio je Vušković.