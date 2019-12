Transfer poslovanja i marketinga iz analognog u digitalni svijet

U Zagrebu je 9.12. održana završna u ciklusu cjelodnevnih edukacija Hrvatskog Telekoma o oglašavanju na internetu za male i srednje poduzetnike. U Kaptol Boutique Cinema okupilo se stotinjak poduzetnika kako bi saznali više o digitalnoj transformaciji u poslovanju i novim poslovnim modelima koje digitalizacija donosi te o digitalnom marketingu i oglašavanju na internetu

Program edukacija bio je koncipiran od dva dijela. U prijepodnevnom dijelu programa key note govornik Nenad Filipović s IEDC - Poslovne škole Bled sudionicima je približio pojam digitalne transformacije poduzeća te kako ona utječe na stvaranje potpuno novih poslovnih modela poduprtih digitalnim tehnologijama. Nakon key note predavanja, Mirjana Pavleković Habunek i Zvonimir Pelko iz Hrvatskog Telekoma govorili su o promjenama u ponašanju potrošača na koje je digitalna tehnologija utjecala, važnosti digitalnog marketinga i prisutnosti tvrtki na internetu te raznim mogućnostima oglašavanja na internetu. U Zagrebu se edukacijama pridružio i 'Google Digitizer' Darko Perković koji je pojasnio na koji način se promijenio kupovni put potrošača i kako tvrtke mogu organizirati svoje web stranice i što pritom trebaju imati na umu.

U drugom dijelu programa organizirane su interaktivne radionice s poduzetnicima kojima je pokriveno nekoliko područja iz sfere digitalnog marketinga. Mirjana Pavleković Habunek iz Hrvatskog Telekoma je na radionici iz područja oglašavanja na društvenim mrežama sa sudionicima prošla korak po korak kreiranje kampanje na najvećoj društvenoj mreži Facebook. Na drugoj su radionici Danijela Bačić, Mirela Hegediš Horvat i Ana Martić iz Hrvatskog Telekoma s poduzetnicima razgovarale o izazovima s kojima se susreću pri izradi i oglašavanju web stranica te pokretanju web shopa. Cilj svih radionica bio je prenijeti temeljna znanja, iskustva i praktične savjete u želji da ih poduzetnici počnu koristiti i nadograđivati.

Nakon svih održanih edukacija na kojima se pričalo o mistikama digitalizacije, transferu poslovanja iz analognog u digitalni svijet i tajnama uspjeha tvrtki koje su se uspjele prilagoditi, zaključak prisutnih je da Internet i razvoj digitalnih tehnologija poduzetnicima nudi brojne mogućnosti za unapređenje poslovanja te da nema potrebe zazirati od njih. Također, osvijestili smo da se digitalne tehnologije ne mogu i ne smiju ignorirati ako želimo biti uspješni te da svaka industrija u digitalizaciji može pronaći način za unapređenje svog posla, čak i ako se radi o izuzetno tradicionalnom poslovanju ili industriji.

Tvrtke svoju prisutnost na internetu i bavljenje digitalnim marketingom započinju profilom na društvenoj mreži ili vlastitom web stranicom. O društvenim mrežama pisali smo u prošlom članku, a danas ćemo se pozabaviti web stranicama koje predstavljaju izlog vašeg poduzeća u digitalnom svijetu.

Web stranice su temelj digitalnog marketinga. Prije kreiranja i izrade web stranice potrebno je definirati koji su ciljevi vaše web stranice. Ciljevi mogu biti informiranje, prodaja, izgradnja lojalnosti potrošača ili podrška ostalim komunikacijskim kanalima za vrijeme određene promotivne kampanje. Ako vaša web stranica služi za informiranje, na raspolaganju imate više mogućih smjerova odnosno strategija. Tako na stranici možete pričati o benefitima koje će kupac imati od vašeg proizvoda, možete omogućiti kupcu da detaljno pregleda vaš proizvod ili ga čak isproba ako se radi o digitalnom proizvodu ili ćete omogućiti edukacije o korištenju vašeg proizvoda. Ako se na web stranici usmjerite na prodaju tada ćete isticati poruke koje pozivaju korisnike na akciju, navoditi posebne ponude i sniženja te omogućiti kupnju preko web stranice ili pozivati na posjet fizičkom prodajnom mjestu. Prilikom isticanja posebnih ponuda i sniženja budite jako transparentni i nazovite stvari njihovim imenom. Poruke poput 'Popust do 70%', a onda stavljanje maksimalnog popusta na jedan do dva artikla kod potrošača više ne prolaze jer, sa svim mogućnostima online kupnje, danas imaju veći izbor nego ikad prije. Ako je cilj vašeg weba izgradnja lojalnosti kod potrošača, ponudite im zabavan sadržaj i aktivnosti na web stranici. Prilikom osmišljavanja probajte staviti svoj proizvod ili uslugu u interaktivni kontekst. U konačnici, od angažmana posjetitelja možete imati dodatne koristi u obliku povratne informacije, podataka i baze korisnika. Fiat je upravo to napravio među prvima kroz interaktivne simulacije svojih vozila gdje su korisnici mogli kreirati automobil prema svojim željama, od boje automobila, tipa naplatka, dodatne opreme, uzorka presvlaka… A što je Fiat time dobio? Osim što su omogućili zabavu kroz koju su se kupci povezali s brendom, Fiat je dobio ključne podatke o preferencijama potencijalnih kupaca direktno od njih. Male tvrtke to isto mogu napraviti u puno manjoj mjeri i jednostavnijeg formata. Jedna pizzeria može recimo omogućiti kreiranje vlastite pizze dok OPG-ovi mogu ponuditi prilagođena pakiranja svojih proizvoda prema kreacijama koje su kupci izradili za sebe. Ako web stranicu želite iskoristiti kao podršku ostalim kanalima komunikacije za vrijeme određene promotivne aktivnosti, prilagodite je poruci koju promovirate i iskoristite interaktivnost interneta u promidžbi.

Što god odlučili da ćete raditi s web stranicom, imajte na umu nekoliko bitnih stvari. Stranica mora biti tehnički ispravna i jednostavna za korištenje jer imate samo par sekundi da korisnika zadržite prije nego otiđe negdje drugdje. Izradite „responsive“ web stranicu odnosno stranicu koja prilagođava prikaz sadržaja različitim ekranima - smartphonu, tabletu, laptopu. Uz to, web stranica bi trebala i pružati sadržaj koji je bitan vašem kupcu (a ne vama). Zato probajte ne pričati previše o sebi (osim naravno bitnih informacija), ponudite sadržaj relevantan posjetitelju, probajte ga naučiti nešto novo, dajte mu praktične savjete, objasnite zašto je vaš proizvod dobar za njega i kako mu može pomoći. I ako je ikako moguće, nemojte koristiti superlative u opisima svoje tvrtke, proizvoda ili usluge jer oni u pravilu kod kupaca ne pale.

U konačnici će s funkcionalnom web stranicom i kvalitetnim sadržajem doći i dobra pozicioniranost na Google tražilici. Ako želite povećati svoje šanse za dobrim pozicioniranjem provjerite koji su ključni pojmovi relevantni za vaše poslovanje, saznajte što vaši potencijalni kupci pretražuju u sferi vaših proizvoda i usluga te prilikom kreiranja sadržaja za web stranicu koristite te riječi i pojmove. Samo pripazite da ih ne koristite izvan konteksta jer Googleov algoritam ima način da prepozna zlouporabu te penalizira vašu web stranicu. I za kraj, kontinuirano pratite statistiku svoje web stranice uz besplatan alat Google Analytics koji vam može ponuditi koristan uvid u strukturu posjetitelja, a uz alat Pagespeed Insight testirajte brzinu učitavanja stranice uz praktične savjete za njenu optimizaciju.

Autor: Ana Martić