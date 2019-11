Digitalizacija tvrtki i oglašavanje na društvenim mrežama nikad bitniji za uspješno poslovanje

U Splitu je ovaj tjedan, 19.11., održana druga za redom edukacija o oglašavanju na internetu, a slijede još edukacije u Osijeku i Zagrebu dok je protekli tjedan održana edukacija u Rijeci

U prostorima Visokog učilišta Aspira u Splitu okupilo se 50-ak poduzetnika kako bi saznali više o digitalnoj transformaciju u poslovanju te kako prisutnost i oglašavanje na internetu mogu otvoriti nove poslovne prilike i omogućiti poduzetnicima više mogućnosti za rast i razvoj.

Key note govornik Nenad Filipović s IEDC - Poslovne škole Bled sudionicima je približio pojam digitalne transformacije poduzeća te kako ona utječe na stvaranje potpuno novih poslovnih modela poduprtih digitalnim tehnologijama. Ako znamo da se zastarijevanje poslovnih modela ubrzava te da se, s brzim razvojem novih tehnologija, poslovni modeli mijenjaju svakih 7 godina, jasna je važnost sposobnosti prilagođavanja i praćenja trendova koji dolaze, kako bi iskoristili sve benefite tržišta.

Prisustvo poduzeća i brendova na internetu i oglašavanje putem društvenih mreža i najveće svjetske tražilice Google važan su kotač u digitalnoj transformaciji tvrtki. Upravo zbog toga bitno je educirati poduzetnike i dati im osnovna znanja i savjete kao polugu za njihove buduće napore u smjeru digitalne transformacije. O važnosti digitalnog marketinga i oglašavanja na internetu govorili su Mirjana Pavleković Habunek i Zvonimir Pelko iz Odjela za T-Portal i digitalne usluge Hrvatskog Telekoma.

Shvaćajući da svaki poduzetnik ima specifičan set interesa i nedoumica u svom poslovanju, u sklopu programa, kroz interaktivne radionice pokriveno je nekoliko područja koja su identificirana od najvećeg interesa za naše poduzetnike. Praktičnim savjetima iz područja oglašavanja na društvenim mrežama, izrade i oglašavanja web stranice te pokretanja web shopa prenijeli smo temeljna znanja i iskustva u želji da ih poduzetnici počnu koristiti i nadograđivati.

Za poduzetnike početnike najlakši i najbrži korak za prisutnost na internetu je kreiranje profila tvrtke ili brenda na društvenim mrežama te kreiranje Google My business profila, u nekoliko jednostavnih i intuitivnih koraka. Prilikom kreiranja profila treba imati na umu da što više informacija i kontakt podataka pružite na svom profilu, poboljšavate korisničko iskustvo i korisnici će vas doživljavati kao sigurno i transparentno poduzeće. Međutim, nakon što otvorite profil na društvenoj mreži, tu priča ne završava. Kako bi ste zaista imali korist od vaše stranice, potrebno je voditi računa o kontinuiranom dodavanju sadržaja na profil. Ako se ne bavite svojim profilom, možete imati više štete nego koristi. Na primjer, ako je zadnja objava na vašem profilu bila prije godinu dana, vaš potencijalni klijent može pomisliti da vaša tvrtka više nije aktivna. Također, ako omogućite korisnicima da ostavljaju komentare i poruke na vašem profilu, tada morate biti spremni i odgovarati na njih i to u relativno kratkom roku, po mogućnosti najviše u idućih 12 do 24 sata. I nemojte se bojati negativnih komentara jer i lošu kritiku možete pametnom komunikacijom i potezima okrenuti u vlastitu korist, pa čak i steći simpatije korisnika.

Nakon što ste kreirali profil, zadovoljni ste sadržajem koji nudite na svom profilu i organizirali ste poslovanje da ste u mogućnosti odgovarati na upite i komentare, vrijeme je da se okrenete promoviranju profila kroz oglašavanje. Najpopularnija društvena mreža u svijetu, a tako i kod nas, Facebook, nudi fantastične mogućnosti oglašavanja jer možete jako precizno odrediti ciljnu skupinu kojoj će se vaš oglas prikazati, od različitih demografskih karakteristika do interesa, geolokacije, jezika itd. Druga prednost oglašavanja na Facebooku su minimalni troškovi produkcije oglasa. Kreiranje oglasa je jednostavno jer vam je potreban jedino kratki tekst i kvalitetna (i zanimljiva) fotografija ili slika.

Druga društvena mreža koja je jako popularna kod nas i popularnost joj konstantno raste je Instagram. Instagram je odlično mjesto za poduzeća koja nude vizualno zanimljive i privlačne proizvode i usluge. Velika prednost oglašavanja na Instagramu su niski troškovi ulaganja i visoki angažman (engagement) korisnika jer oglas na toj platformi plaćate po broju klikova na oglas. S obzirom da je Instagram u vlasništvu Facebooka, koriste isti algoritam za definiranje ciljne skupine pa je i ovdje omogućeno precizno targetiranje. Također, veliki postotak korisnika Instagrama je mlađa populacija, prvenstveno milenijalci, pa i to treba uzeti u obzir pri odabiru platforme na kojoj ćete se oglašavati.

Da sumiramo, prisutnost i oglašavanje na društvenim mrežama zahtjeva angažman u smislu održavanja profila, redovitog plasiranja zanimljivog i relevantnog sadržaja te komunikacije s korisnicima ali je isto tako izrazito dragocjen alat, troškovno dostupniji od tradicionalnih medija, s relativno niskim troškovima produkcije te omogućuje precizno targetiranje kupaca i kontrolu budžeta uz jasno mjerljive rezultate.

Zasebna opširna tema je promocija vlastitog web mjesta te kako se istaknuti na najpoznatijoj svjetskoj tražilici Google-u. O tome više u idućem članku.

Ako želite krenuti s oglašavanjem na internetu, informirajte se o trenutnoj ponudi Hrvatskog Telekoma za poslovne korisnike na stranici www.hrvatskitelekom.hr/poslovni/svijetboljihmogucnosti.