Tomislav Sokol: Hrvatski prošek i talijanski prosecco nisu konkurencija, tvrditi suprotno može samo neznalica ili netko zlonamjeran

Na raspravi koja se održala na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Tomislav Sokol govorio je o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP)

'Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) odgovor je Europe na potrebu da se osigura pristojan životni standard za 22 milijuna poljoprivrednika te stabilna, raznovrsna i sigurna opskrba hranom za sve europske građane', rekao je zastupnik Sokol.

Kazao je i da su danas u središtu pažnje neki drugi prioriteti, poput otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, održivosti i ruralnog razvoja.

'Naravno, to je za pohvalu, ali ne smijemo zaboraviti ono najvažnije, a to je osiguranje nesmetane isporuke kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane po pristupačnim cijenama. Pandemija Covid-19 dodatno je ukazala na važnost samodostatnosti u proizvodnji hrane. Reforme koje provodimo, a i buduće temeljene na Strategiji 'od polja do stola', ne smiju ugroziti opskrbu hranom niti dovesti do značajnog povećanja cijena. Kao izvjestitelj EPP-a za mišljenje IMCO-a o ovoj strategiji, mogu reći da postoji realna opasnost da se to dogodi', naglasio je zastupnik Sokol.

Hrvatska u novom višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. za poljoprivredu, na raspolaganju ima više od pet milijardi eura. Jedan dio tog iznosa za prijelazno razdoblje odnosi se na izravna plaćanja, tj. za dohodovnu potporu za sigurnost poljoprivrednika, a drugi dio je za dosadašnje mjere programa ruralnog razvoja, a odnosi na male investicije i na društveno komunalnu infrastrukturu te na nove posebne potpore vezane za gospodarenje u težim uvjetima, ekološku poljoprivredu i dobrobit životinja

'Poljoprivrednici su bili i ostali najvažnija karika u lancu opskrbe hranom. Njih moramo gledati kao partnere, a ne neprijatelje niti prepreke budućem razvoju. Mislim da je ovo dobar kompromis, mada nije idealan, te se nadam da će takva racionalna politika prevladati i u budućnosti umjesto ideologije, zelene ili bilo koje druge', zaključio je zastupnik Sokol.