Tko je pobjednik NEM natjecanja u pisanju TV scenarija?

Drugo izdanje NEM natjecanja u pisanju scenarija proizvelo je uzbudljive nove TV projekte! Ponosni smo što predstavljamo pobjednika natječaja - psihološki triler The Truth and Other Blindspot turskih stvaralaca Yeşima Özsoya, Melise Önel, Melise Üneri i Uluça Keçika.

Konkurencija je bila izvanredna, a šest najbolje ocijenjenih radova su: psihološki triler The Truth and Other Blindspots, znanstveno-fantastična dramska serija The Splitting, dramedija Marketing Girls, spekulativna fikcija Tomorrow never comes, dramska serija The Odds i dramedija Your Man Tony.

Finaliste je birao žiri sastavljen od kompanija HRT, RTL Hrvatska, Beta Film, HBO Europe, Nova TV, RAI, CineLink Industry Days, ZigZag Productions, Torino Film Lab, Seven Seas Films, Black Night Film Festival, Joyrider, ZDF Enterprises, Screenwriter School i MIDPOINT Institut. Za odabir najboljih projekata, članovi žirija su uzimali u obzir kriterije kvalitete ideje, pisanja i plana za financiranje projekta.

O POBJEDNIČKOM PROJEKTU

The Truth and Other Blindspots psihološki je triler koji istražuje granice i pristanak u seksualnim odnosima. Serija se bavi teškim pitanjem: ako pristanete na nasilje, je li to još uvijek nasilje? Čini li vas ubojicom puštanje druge osobe da umre? Vode li vas činjenice uvijek do istine? Neriješene traume uspješne žene Pelin i introvertirane Magde počinju se ispreplitati kada nestane mladi muškarac koji radi kao escort.

6 TOP OCJENJENIH PROJEKATA

Među finalistima ovogodišnjeg natjecanja našlo se i nekoliko prošlogodišnjih natjecatelja. Jedna od njih je Darija Stilin iz Hrvatske, prošlogodišnja pobjednica koja se ove godine prijavila s projektom za znanstveno-fantastičnu dramsku seriju The Splitting. Još jedan odličan projekt dolazi od kreatorice i spisateljice Agnė Šerpytytė iz Litve koja je prošle godine također bila među finalistima. Ove godine prijavila se s dramedijom Marketing Girls koju je radila u suradnji sa spisateljicom Luise Trauman iz Njemačke.

Još dva projekta dolaze od hrvatskih autora, TV serija opisana kao paranormalna drama autora Vene Mušinovića Tomorrow never comes te dramedija The Odds koja dolazi od scenarista Mateja Sudarića.

Svi projekti mogu se pogledati na NEM Network web stranicama.

3000 € ZA POBJEDNIČKI TIM

Pobjednički tim osvojio je novčanu nagradu od 3.000 € i preskočit će postupak predselekcije te će biti uzet u obzir za dramsku radionicu CineLink Drama i predstavljanje svojeg projekta u Sarajevu na CineLink Industry Days.

Svim finalistima omogućeno je sudjelovanje na marketu NEM Dubrovnik 2021, gdje će imati priliku održati sastanke s potencijalnim partnerima, kupcima i / ili investitorima iz industrije.

NEM Dubrovnik odvijat će se od 7. do 10. lipnja 2021. s programom na otvorenom. Sve informacije dostupne su na NEM Dubrovnik web stranicama.