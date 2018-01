Nevjerojatni Trump: Melaniji je dao tjedan dana da se nakon poroda vrati u top formu

Iako je o trudnoći svoje supruge Melanije Trump i vraćanju u formu nakon poroda govorio prije osam godina, izjave američkog predsjednika uvijek izazovu buru u javnosti. Intervju koji je dao radijskom voditelju Howardu Sternu ponovno je postao aktualan i zbog pornozvijezde s kojom je imao navodnu aferu netom poslije Barronova rođenja

Sedam mjeseci prije negoli je imao navodnu aferu s pornozvijezdom Stormy Daniels američki predsjednik Donald Trump gostovao je kod radijskog voditelja Howarda Sterna . Bilo je to u prosincu 2005. godine, a između ostalog, Trump i Stern dotakli su se Melanijine trudnoće.

'Hoću! Obožavat ću je. Nemaš ti pojma, ja sam iznimno odana osoba', zaključio je Trump i dodao kako se mnoge lijepe žene jako udebljaju i da je to katastrofa. Trinaest godina kasnije taj je razgovor ponovno isplivao u medijima, a Bijela kuća za sada nema nikakvih komentara.

Navodno joj je za šutnju platio 130 tisuća dolara, no pornozvijezda je to negirala. Ipak, nanovo izdan njezin intervju iz 2011. godine, koji je dala za In Touch, otkrio je neke poprilično zanimljive detalje. Navodno je Trump, nakon što ga je upitala za suprugu, rekao da ne brine o tome i promijenio temu.