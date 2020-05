Odlučan odgovor na epidemiju koronavirusa pomogao je Jacindi Ardern, bivšoj predsjednici Međunarodne unije mladih socijalista, dugogodišnjoj političarki u novozelandskoj Laburističkoj stranci, jednoj od najmlađih tamošnjih premijerki i zastupnica te bivšoj radnici u njujorškoj pučkoj kuhinji da dosegne čak 60 posto podrške među građanima, što bi se moglo pokazati ključnim političkim kapitalom na jesenskim izborima

Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2, u kojoj je u šest mjeseci diljem svijeta zaraženo više od 5,5 milijuna ljudi, a preminulo njih gotovo 350 tisuća, temeljito je uzdrmala uobičajenu društvenu strukturu te, unutar nje, i političku hijerarhiju. Razne vlade su na pandemiju reagirale na razne načine te s raznolikim uspjesima i reakcije građana, bilo na odlučne ili suzdržane poteze, zasad su različite i variraju od otvorenog nezadovoljstva do entuzijastičnog odobravanja.

Anketa je sadržavala i pitanje o opravdanosti oštrih mjera koje su uvedene početkom epidemije u Novom Zelandu. Više od devedeset posto anketiranih smatra da su one bile pravilna odluka iako su ozbiljno narušile svakodnevni život. Tridesetdevetogodišnja Ardern time je stekla značajan politički kapital koji bi joj mogao dobro doći u zamahu pred parlamentarne izbore, najavljene za sredinu rujna.

Otkad je stupila na premijersku poziciju u listopadu 2017. godine, Ardern je svojevrsna politička zvijezda u domaćoj, ali malim dijelom i međunarodnoj politici. Njeni laburisti tada su ostvarili slabiji rezultat u odnosu na glavnog konkurenta, Nacionalnu stranku. Ta je stranka imala oko 44,5 posto glasova, dok su laburisti imali nešto manje od 37 posto. No kako Nacionalna stranka nije imala dovoljno glasova da samostalno imenuje vladu, Ardern je s dvjema manjim strankama dogovorila koaliciju, što im je omogućilo da formiraju vladu.

S tek 37 godina Ardern je tada postala jedna od najmlađih premijerki u svijetu, no imenovanje je bilo kruna tada već dvadesetogodišnje političke karijere. Jacinda Ardern rođena je u Hamiltonu, četvrtom po veličini novozelandskom gradu, nešto većem od Rijeke. Djetinjstvo je provela u gradićima na Sjevernom otoku, u kojima joj je otac radio kao policajac. Do 2005. bila je pripadnica mormonske crkve, no kako nije podržavala protivljenje te crkve većim pravima homoseksualnih osoba, napustila ju je. Danas se deklarira kao agnostičarka.