Tisuće litara rakije pretvara u dezinficijens za ruke: Nismo imali drugo rješenje

OPG Đanić iz Podgorača kod Našica odlučio je iskoristiti svoje resurse i prenamijeniti tradicionalne proizvode u one koji su danas važni za suzbijanje širenja zaraze. Tako će tisuće litara rakije i voćnih likera biti predestilirane i pretvorene u Virus Stop, kako su u ovom OPG-u nazvali svoj novi proizvod - alkoholno sredstvo za čišćenje ruku i radnih površina s mirisom naranče, kojim pokušavaju spasiti svoje gospodarstvo i preko 30 radnih mjesta

'Nismo imali drugo rješenje nego se prilagoditi situaciji, a kao što vidimo i iz onoga na što apeliraju Nacionalni krizni stožer i Vlade Republike Hrvatske, dezinfekcijska sredstva su na vrhu liste prioriteta kad je riječ o trenutnim potrebama tržišta. Mi smo za ovu godinu i predstojeću ljetnu sezonu pripremili gotovo 20.000 litara rakija i likera , od kojih se većina prodaje na moru, no s obzirom na novonastalu situaciju i veliku upitnost turističke sezone, vrlo brzo smo shvatili da moramo reagirati i prilagoditi se novim uvjetima, pa smo odlučili predestilirati tu rakiju i od nje raditi dezinficijens', rekao je vlasnik OPG-a Goran Đanić , inače i načelnik Općine Podgorač, piše Jutarnji list .

'Vratili smo na posao 7-8 ljudi iz proizvodnje i sada ćemo tu rakiju predestilirati, a osim toga imamo još i komine koju ćemo, ako bude potrebno, destilirati za potrebu proizvodnje Virusa Stop, kojemu smo eto na brzinu dali takvo ime', rekao je Đanić, koji će Virus Stop prodavati samo u veleprodaji.

'Imamo već jako puno narudžbi, ali je problem u tome što moram kupcima zaračunati i trošarinu, koju država naplaćuje za proizvodnju alkoholnih pića, iako im neću prodavati pića, nego dezinficijens. Problem je, naime, u tome što bismo prema važećem Pravilniku o trošarini za oslobođenje od plaćanja trošarine alkoholna pića koja imamo trebali denaturirati, a za to nam trebaju četiri kemijske supstance kojih trenutno nema na našem tržištu i veliko je pitanje kada će ih biti. Obratili smo se i Vladi RH i nadležnim ministarstvima kako bismo ih zamolili da pronađu neko hitno rješenje i omoguće, ne samo meni, nego i brojnim drugim proizvođačima rakije, da nam se ne naplaćuje trošarina za onaj dio alkoholnih pića koja predestiliramo ili destiliramo u alkoholne dezinficijense. Za sada nema odgovora, a kada on dođe i ako bude pozitivan, mi ćemo našim kupcima vratiti ono što smo im naplatili za trošarinu', istaknuo je Đanić, dodavši da imaju velikih problema i u nabavi ambalaže, odnosno bočica s pumpicama i raspršivačima u koje će točiti novi dezinficijens.

Problem s trošarinama u međuvremenu je ipak riješen. Država je odlučila da neće proizvođačima rakija naplaćivati trošarinu ukoliko se odluče alkoholna pića predestilirati u alkoholni dezinficijens.



'U petak smo trebali uplatiti na račun državnog proračuna trošarinu za protekli tjedan i baš tog dana nazvali su me iz Carine RH kako bi me izvijestili da su donesene odluke kojima nas se oslobađa plaćanja trošarine. Istog trena ja sam svim svojim kupcima koji su od mene kupili alkoholni dezinficijens po cijeni u kojoj je bila zaračuna trošarina vratio na njihove račune iznos koji se odnosi na trošarinu. Drago mi je da se to riješilo na zadovoljavajući način i da je država prepoznala ovu situaciju', rekao je Đanić, koji je u petak donirao 100 litara Virusa Stop Općoj županijskoj bolnici u Našicama, a istu količinu u subotu i KBC-u Osijek.