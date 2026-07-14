Think-tank: Solarna energija u lipnju bila najveći izvor struje u EU-u

Udjel solarne energije bio je veći od nuklearne koja je proizvela 21 posto električne energije u EU-u. Slijede ih prirodni plin s 15, vjetar s 14, hidroenergija s 12 te ugljen s osam posto, objavio je Ember. Riječ je tek o trećem putu da je solarna energija bila vodeći izvor struje u EU-u, nakon lipnja 2025. i svibnja 2026. godine, piše agencija dpa.

Novi rekord odražava brz rast solarne energije u posljednjih pet godina - u lipnju 2021. ona je činila samo deset posto europske proizvodnje struje.

U Emberu ističu da se skok u solarnoj proizvodnji poklopio s relativno visokom potražnjom za električnom energijom u svibnju i lipnju, potaknutom dijelom i pojačanom potrebom za hlađenjem tijekom iznimnih toplinskih valova, piše dpa. Istodobno je solarna energija pomogla u održavanju stabilne opskrbe strujom u trenucima kada su drugi izvori energije bili na granici svojih mogućnosti zbog velikih vrućina i slabog vjetra, zaključuje taj think-tank.