THINK-THANK EMBER:

Think-tank: Solarna energija u lipnju bila najveći izvor struje u EU-u

L. Š. / Hina

14.07.2026 u 07:10

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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Solarna energija u lipnju je bila najveći pojedinačni izvor električne energije u Europskoj uniji, proizvevši rekordnih 25 posto struje, navodi se u analizi koju je u utorak objavio energetski think-tank Ember

Udjel solarne energije bio je veći od nuklearne koja je proizvela 21 posto električne energije u EU-u. Slijede ih prirodni plin s 15, vjetar s 14, hidroenergija s 12 te ugljen s osam posto, objavio je Ember. Riječ je tek o trećem putu da je solarna energija bila vodeći izvor struje u EU-u, nakon lipnja 2025. i svibnja 2026. godine, piše agencija dpa.

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Novi rekord odražava brz rast solarne energije u posljednjih pet godina - u lipnju 2021. ona je činila samo deset posto europske proizvodnje struje.

U Emberu ističu da se skok u solarnoj proizvodnji poklopio s relativno visokom potražnjom za električnom energijom u svibnju i lipnju, potaknutom dijelom i pojačanom potrebom za hlađenjem tijekom iznimnih toplinskih valova, piše dpa. Istodobno je solarna energija pomogla u održavanju stabilne opskrbe strujom u trenucima kada su drugi izvori energije bili na granici svojih mogućnosti zbog velikih vrućina i slabog vjetra, zaključuje taj think-tank.

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