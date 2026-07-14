Novi udarac za Europu: Legendarni proizvođač traktora seli proizvodnju u Aziju

Jedan od najpoznatijih europskih proizvođača traktora nakon 80 godina gasi proizvodnju u matičnoj zemlji. Češki Zetor seli proizvodnju iz Brna u Aziju, navodeći da zbog visokih troškova više ne može konkurentno proizvoditi manje i srednje traktore u Europi
Tvrtka osnovana 1946. godine ubuduće će se snažnije oslanjati na postojeće zajedničko poduzeće u Indiji, u kojoj se posljednjih godina već proizvodi većina njezinih traktora. Zetor također traži partnera za pokretanje proizvodnje u Kini. 'Proizvodnja malih i srednjih traktora u Europi u sadašnjim uvjetima više nema ekonomskog smisla', poručio je operativni direktor tvrtke Robert Harman, piše Forbes.
Prema njegovim riječima, sirovine i dijelovi u Kini i Indiji između 30 i 35 posto su jeftiniji nego u Europi. Dodatni problem predstavlja to što su brojni dobavljači posljednjih godina također preselili proizvodnju u Aziju, pa europski proizvođači sve skuplje nabavljaju potrebne komponente.
Zetor kao ključne razloge odlaska navodi visoke troškove proizvodnje i energije u Europi te sve slabiju konkurentnost u odnosu na azijske proizvođače.
Proizvodnja seli, razvoj ostaje u Češkoj
Tvrtka nije objavila točan datum potpunog prestanka proizvodnje u Češkoj, ali je poručila da plan proizvodnje za 2026. godinu zasad ostaje nepromijenjen. Zetor je prošle godine prodao oko 1500 traktora.
Preseljenje proizvodnje dovest će do ukidanja 33 radna mjesta u Češkoj. U sjedištu tvrtke ostat će zaposlenici zaduženi za razvoj proizvoda, logistiku, servis, prodaju i marketing, a iz Zetora tvrde da promjene ne bi trebale utjecati na pružanje usluga kupcima.
Ove godine Zetor obilježava osam desetljeća od proizvodnje prvih traktora. Prva tri primjerka modela Zetor Z 25 sišla su s proizvodne trake u Brnu 15. ožujka 1946. godine, čime je počela povijest brenda koji je postao jedno od prepoznatljivijih imena europske industrije poljoprivrednih strojeva.
Odlazak Zetora još je jedan primjer pritiska pod kojim se nalazi europska proizvodnja. Industrijske kompanije već godinama upozoravaju da visoke cijene energije, skuplje sirovine i komponente te regulatorni troškovi otežavaju natjecanje s proizvođačima iz Kine i drugih dijelova Azije.
U Zetori tako više ne smatraju opravdanim proizvoditi traktore u Europi dok su dijelovi, materijali i cijeli dobavljački lanci znatno jeftiniji u Aziji. Češka će tako zadržati razvoj, logistiku i prodaju jednog od svojih najpoznatijih industrijskih brendova, ali će nakon 80 godina izgubiti njegovu domaću proizvodnju.