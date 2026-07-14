Novi udarac za Europu: Legendarni proizvođač traktora seli proizvodnju u Aziju

Tvrtka osnovana 1946. godine ubuduće će se snažnije oslanjati na postojeće zajedničko poduzeće u Indiji, u kojoj se posljednjih godina već proizvodi većina njezinih traktora. Zetor također traži partnera za pokretanje proizvodnje u Kini. 'Proizvodnja malih i srednjih traktora u Europi u sadašnjim uvjetima više nema ekonomskog smisla', poručio je operativni direktor tvrtke Robert Harman, piše Forbes.

Prema njegovim riječima, sirovine i dijelovi u Kini i Indiji između 30 i 35 posto su jeftiniji nego u Europi. Dodatni problem predstavlja to što su brojni dobavljači posljednjih godina također preselili proizvodnju u Aziju, pa europski proizvođači sve skuplje nabavljaju potrebne komponente.

Zetor kao ključne razloge odlaska navodi visoke troškove proizvodnje i energije u Europi te sve slabiju konkurentnost u odnosu na azijske proizvođače.