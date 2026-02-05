Tehnološki sektor pod pritiskom, pala cijena dionice Nvidije

Donedavno je taj sektor snažno rastao nakon svake vijesti o većem ulaganju u razvoj umjetne inteligencije (AI), no sada se postavlja pitanje u kojoj će se mjeri ta golema ulaganja isplatiti. Među najvećim je gubitnicama jučer bila dionica Advanced Micro Devicesa, s padom cijene za 17 posto, nakon što je taj proizvođač čipova objavio procjene daljnjeg poslovanja koje su pokazale da teško konkurira Nvidiji.

Dow Jones ojačao je 0,53 posto, na 49.501 bod, no S&P 500 skliznuo je 0,51 posto, na 6.882 boda, a Nasdaq indeks 1,51 posto, na 22.904 boda. Tehnološki sektor i dalje je pod pritiskom jer se ulagači pitaju nisu li dionice u tom sektoru preskupe, nakon višegodišnjeg snažnog rasta.

No, pala je i cijena dionice Nvidije, za 3,4 posto, pa je PHLX indeks poluvodičkog sektora jučer potonuo 4,4 posto. Cijena dionice Alphabeta pala je, pak, uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata gotovo 2 posto, a nakon objave daljnjih 1 posto jer je ulagače zabrinula najava pojačanog investiranja u AI razvoj.

'Investicije u izgradnju infrastrukture su dosad neviđene, a neviđena je i brzina kojom kompanije i ljudi prihvaćaju AI alate. Tržište stoga teško može procijeniti cijene dionica i kako će budućnost izgledati... Tržište je iznenada skeptično i zabrinuto', objašnjava Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital.

Posljednjih su dana pod pritiskom i dionice nekih proizvođača softvera jer bi brzi AI razvoj mogao izazvati poremećaje u toj industriji. 'Ako imate neki softver koji je zastario, tada ste na meti AI-a. Općenito smo pomalo pesimistični po pitanju softvera, s obzirom na cijeli zamah umjetne inteligencije', kaže Josh Chastant, portfelj menadžer u tvrtki GuideStone Funds.

Premda je S&P 500 pao, u sedam od 11 najvažnijih sektora tog indeksa cijene su dionica porasle. Pritom su najviše porasli energetski sektor, za 2,25 posto, i rudarski, za 1,8 posto, što se zahvaljuje rastu cijena nafte i sirovina. A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,85 posto, na 10.402 boda, a pariški CAC 1,01 posto, na 8.262 boda. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,72 posto, na 24.603 boda.