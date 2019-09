Svinje, drakonske kazne i puste milijarde - kako se veliki gradovi bore protiv svojih planina smeća?

Od svih svjetskih megagradova New York proizvodi najviše smeća, 33 tone godišnje, a troškovi čišćenja veliki su poput budžeta nekih država. Kairo se rješava biootpada hraneći njime svinje, a planine smeća u kineskim gradovima rastu brže od rasta njihova stanovništva. Otpad je nusproizvod potrošnje, a potrošnja rezultat rasta prihoda. Što je grad bogatiji, to više troši i baca. Ali zdravlje, izgled i bogatstvo grada očituju se u onome što se događa s odbačenim gomilama, pa se neki od najvećih, ali i najsiromašnijih guše u smeću

New York je progurao još jedno brutalno toplo ljeto. Za Njujorčane to znači vonj ustajalog otpada, mada njihova čistoća raspolaže s milijardu i pol dolara godišnjeg budžeta, a privatne firme za zbrinjavanje otpada s još milijardu dolara, što je, zbrojeno, više od budžeta nekih država. Smeće je neumoljiv pratitelj grada, čak je donji dio Manhattana s najskupljim neboderima umjetno proširen nanosima gradskog otpada. New York je najbogatiji grad, a bogati gradovi proizvode najviše smeća. Od svih megametropola (većih od 10 milijuna stanovnika) Velika Jabuka izbljuje ga najviše, više od 33 tone godišnje.

Nakon New Yorka, Mexico City je drugi s 12 tona godišnje, slijedi ga Tokio, na četvrtom je mjestu Los Angeles, na petom Mumbai, pa dolaze Istanbul, Jakarta, Kairo, Osaka i São Paulo. To je deset od 27 megagradova koji prema nedavnim podacima objavljenima u časopisu Svjetskog instituta za resurse (međunarodne istraživačke organizacije za zaštitu okoliša) proizvode najviše smeća na svijetu.