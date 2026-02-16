porastao bdp

Švicarska za dlaku izbjegla recesiju

I.V./Hina

16.02.2026 u 15:42

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: PETER KLAUNZER
Švicarsko gospodarstvo stabiliziralo se u četvrtom tromjesečju, uz podršku uslužnog sektora, i za dlaku izbjeglo recesiju, pokazala je u ponedjeljak prva procjena ministarstva gospodarstva (SECO)

Bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 0,2 posto u odnosu na treće tromjesečje kada je bio smanjen za 0,5 posto.

Tehnička recesija nastupa padom ekonomske aktivnosti dva kvartala zaredom. Ministarstvo je objavilo da je sektor usluga zabilježio blagi rast na kraju godine, dok je industrijski sektor stagnirao.

U 2025. godini gospodarstvo je tako poraslo za 1,4 posto, za 0,2 postotna boda snažnije nego u 2024. godini. Aktivnost je blago ubrzala, ali stopa rasta i dalje je ispod dugogodišnjeg prosjeka.

Globalno okruženje bilo je nepovoljno za izvozno orijentiranu industriju, ali rast sektora usluga bio je iznad prosjeka, istaknula je vlada.

Farmaceutska industrija ponovno je lani bilježila rast, ali anulirao ga je negativan rezultat u drugim industrijskim sektorima pa je doprinos industrije rastu BDP-a u prošloj godini bio negativan, navode u ministarstvu.

Poticaj uslužnim aktivnostima bili su pak trgovina i financijski sektor.

Ministarstvo bi trebao objaviti revidirane podatke o BDP-u u četvrtom tromjesečju krajem mjeseca.

