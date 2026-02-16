Švicarska za dlaku izbjegla recesiju

Bruto domaći proizvod (BDP) porastao je za 0,2 posto u odnosu na treće tromjesečje kada je bio smanjen za 0,5 posto.

Tehnička recesija nastupa padom ekonomske aktivnosti dva kvartala zaredom. Ministarstvo je objavilo da je sektor usluga zabilježio blagi rast na kraju godine, dok je industrijski sektor stagnirao.

U 2025. godini gospodarstvo je tako poraslo za 1,4 posto, za 0,2 postotna boda snažnije nego u 2024. godini. Aktivnost je blago ubrzala, ali stopa rasta i dalje je ispod dugogodišnjeg prosjeka.