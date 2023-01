'Svi oni koji imaju promjenjive kamatne stope, pogotovo Euribor, fiksirajte ih'

Od prošle godine u Hrvatskoj je primjetan rast kamatnih stopa na kredite, a nastavit će se i ove godine. Razlog je zaoštravanje monetarne politike Europske središnje banke koja tako želi suzbiti inflaciju. Uvođenjem eura, i banke koje su kao osnovicu koristile Nacionalnu referentnu stopu prelaze na Euribor, a to će poskupiti nove kredite.

Tako bi mjesečne rate za kredite od primjerice 70 tisuća eura s promjenjivom kamatnom stopom mogao porasti za 20-tak eura, a ukupni iznos kredita za oko 4000 tisuća eura.

No, upravo zbog uvođenja eura rast kamatnih stopa u Hrvatskoj još uvijek je blag i postupan. Uz to, velika većina postojećih stambenih kredita ima fiksne kamatne stope na postojeće kredite pa to povećanje kamata zasad ne bi trebali osjetiti.

U potrazi za stanom ili kućom, većina kupaca treba stambeni kredit. Potražnja, nakon rekordne lanjske godine, i dalje se ne smanjuje. Iako su kamatne stope počele rasti, one su i dalje u Hrvatskoj relativno niske kažu kreditni posrednici.