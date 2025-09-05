Sve više zemalja razmišlja o ukidanju pojedinih praznika: Bi li to doista spasilo proračune?

Sve veći broj zemalja razmatra smanjenje broja državnih praznika kao način za punjenje proračuna i poticanje gospodarskog rasta. No je li to doista učinkovita mjera?

U srpnju je francuski premijer François Bayrou predložio da se Uskrsni ponedjeljak i Dan pobjede u Europi (8. svibnja) izbrišu s popisa državnih praznika. Njegov argument je rasterećenje proračuna i poticanje produktivnosti. Međutim prijedlog je odmah izazvao snažan otpor i slijeva i zdesna, a Bayrou se našao na udaru kritika. Slične ideje pojavile su se u drugim državama. Slovačka je početkom godine ukinula jedan od državnih praznika u sklopu mjera štednje, a Danska je 2023. odlučila ukinuti Uskrsni ponedjeljak da bi otvorila prostor za povećanje vojnog budžeta.

Na drugoj strani Atlantika, američki predsjednik Donald Trump također je kritizirao njihov broj, nazvavši ih skupima za američko gospodarstvo. Njegova objava da 'previše praznika košta milijarde dolara' izazvala je dodatne kontroverze jer je objavljena upravo na Juneteenth, kojim se obilježava kraj ropstva, a uveo ga je njegov politički suparnik Joe Biden. Je li manje praznika zaista više? No koliko praznici doista utječu na gospodarsku produktivnost? Stručnjaci s kojima je DW razgovarao na ovu temu poručuju: ne previše. 'Produktivnost manje ovisi o broju praznika, a više o kapitalnim ulaganjima, vještinama radne snage i tehnologiji', ističe Charles Cornes iz britanske konzultantske kuće Cebr.

Neka istraživanja čak pokazuju da praznici mogu imati pozitivan učinak na određene dijelove gospodarstva, poput potrošnje u maloprodaji i turizmu. Studija iz 2021. sugerira tako da mogu povećati potrošnju, ali ne i BDP u značajnoj mjeri – osim ako ne padnu na vikend i ne budu nadoknađeni. S druge strane, studije MMF-a i njemačkog Bundesbanka pokazale su da bi eventualni rast BDP-a uslijed dodatnog radnog dana bio vrlo ograničen. Praznici kao alat protiv burnouta Ekonomisti upozoravaju i na negativne posljedice smanjenja slobodnih dana jer oni poboljšavaju zadovoljstvo radnika, smanjuju stres i povećavaju dugoročnu produktivnost. 'Manjak odmora povećava rizik od izgaranja, što onda smanjuje ukupnu radnu učinkovitost', kaže Adewale Maye, analitičar iz Instituta za ekonomsku politiku u Washingtonu.