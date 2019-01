Sve više ureda javnih bilježnika ima vršitelje dužnosti, istražili smo u čemu je stvar i što to znači za vas

Smjena generacija hvata sve više maha među javnim bilježnicima. Mnogi od njih su u poslu od početka 90-ih, kada je u Hrvatskoj uvedena javnobilježnička služba, i dolazi im vrijeme za mirovinu. U razdoblju od odlaska starog notara do imenovanja novog javnobilježnički posao vodi vršitelj dužnosti

Vršitelj dužnosti imenuje se između susjednih javnih bilježnika i javnobilježničkih prisjednika , a njegove zadaće su da preuzme spise, odnosno arhiv prethodnog javnog bilježnika, te nastavi voditi poslove do imenovanja novog bilježnika na upražnjeno mjesto.

Prisjednik je diplomirani pravnik s položenim pravosudnim i javnobilježničkim ispitom zaposlen u javnobilježničkom uredu i upisan u imenik prisjednika koji vodi Komora. On može obavljati sve poslove koje je po zakonu ovlašten obavljati javni bilježnik.

'Javnobilježnička služba uvedena je u hrvatski pravosudni poredak promjenom pravnog sustava početkom devedesetih, pa s godinama u sve većoj mjeri nastupa smjena generacija jer kolege koji su tada imenovani stupaju u mirovinu. Kako je postupak imenovanja novog javnog bilježnika složen i traje stanovito vrijeme, nekad i nekoliko mjeseci, institut vršitelja dužnosti pokazuje se kao praktično rješenje za period do imenovanja. To osobito dolazi do izražaja u manjim mjestima, u kojima bi se stranke u protivnom morale obraćati sudovima ili javnim bilježnicima u udaljenijim mjestima', objasnila je za tportal Zvjezdana Rauš Klier, predsjednica HJK-a.