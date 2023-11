Svaka minuta je važna: Pazite što sve avioprijevoznici rade kako bi uštedjeli

U zračnom prometu minute su jako važne. Tih nekoliko trenutaka ključno je za stizanje na let, ali i izbjegavanje kašnjenja koja utječu na raspored zračnih prijevoznika. Ušteđeno vrijeme čak bi moglo dovesti do velikih smanjenja njihovih troškova, piše CNBC .

United Airlines je prošlog mjeseca uveo novu proceduru ukrcaja za ekonomsku klasu, smještajući putnike koji sjede do prozora prve, zatim one u sredini, potom one do prolaza. United je rekao osoblju da bi takve promjene mogle uštedjeti do dvije minute po letu.

Southwest Airlines je također ove godine eksperimentirao s načinima za ubrzanje ukrcaja, pokušavajući sve, od boljih oznaka do glazbe na zračnom mostu kako bi se putnici brže kretali. Već godinama Delta Air Linesove stjuardese i agenti na izlazu koriste digitalne poruke tijekom ukrcaja, sve do slanja upozorenja za probleme poput prekrcanih spremnika iznad glave.

Niskotarifni prijevoznik Frontier Airlines ima cilj ubrzati ukrcaj i iskrcaj stazama izvan zračnih mostova. Tvrtka je počela koristiti stepenice izravno za ulazak i izlazak iz aviona, koristeći prednosti drugih vrata na Airbusovim avionima.

'Ako se želite brže ukrcati u avion, koristite dvoja umjesto jedna vrata', kaže izvršni direktor Barry Biffle.

Zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Denveru u pregovorima je s nekoliko aerodroma kako bi povećala taj tip ukrcaja, bez tradicionalnog zračnog mosta. Biffle je procijenio da prijevoznik može za dvije godine za trećinu svojih letova koristiti stepenice za ukrcaj i iskrcaj.

Tako je moguće, dodaje, uštedjeti čak 10 minuta, koliko je potrebno da se avion parkira, iskrca, ponovno napuni i poleti.

Robert Mann, koji je radio u nekoliko zrakoplovnih kompanija i predsjednik je konzultantske firme RW Mann & Co., rekao je da će zrakoplovnim tvrtkama ušteđeno vrijeme biti ključno. Uvođenje tog rasporeda moglo bi značiti da ne bi morali planirati toliko vremena za let, rekao je.

'Kada planirate kraće vrijeme leta, zapravo imate više dostupnih zrakoplova', rekao je.

Glasnogovornik American Airlinesa rekao je da bi, kako postaju učinkovitiji, u budućim rasporedima mogli izdvajati manje vremena za letove, povećavajući tako sposobnost dodavanja više njih.

