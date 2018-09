Pogledajte prezentaciju: Svaka četvrta kuna prihoda škverova bila je na teret poreznih obveznika

Siniša Ostojić iz Hrvatske brodogradnje Jadranbrod na sjednici Vlade predstavio je analizu trenutnog stanja hrvatske brodogradnje i podatke o tome koliko je državnih potpora isplaćeno brodogradilištima u razdoblju od 1992. do 2017. godine

Trenutno su, po njegovim podacima, u knjigama narudžbi brodogradilišta u Hrvatskoj 34 plovna objekta ukupno vrijedna 1,3 milijarde dolara, čija se isporuka očekuje i iduće tri godine.

Što se tiče državnih potpora, one su od 1992. do 2017. godine iznosile ukupno 31,7 milijardi kuna, uz pomoć kojih su izgrađena 442 plovna objekta, uz trošak izgradnje od 115 milijardi kuna, no njihovom prodajom ostvaren je prihod od 83 milijarde kuna. To znači da je 22 posto vrijednosti isporučenih brodova osigurano kroz državne potpore, rekao je Ostojić.

'Svaka četvrta kuna prihoda brodogradilišta bila je na teret poreznih obveznika', istaknuo je.

Što se tiče razloga za sanaciju Uljanik Grupe, sažeo ih je u neprimjerenu reakciju menadžmenta i zakašnjelu reakciju prema vlasnicima.