Europska šefica za tržišno natjecanje: Plan za Uljanik je klimav

Europska povjerenica za tržišno natjecanje, Margrethe Vestager traži uvjerljiv plan restrukturiranja Uljanika i 3. maja. Hrvatska Vlada je za sad nije uspjela uvjeriti kako ima pravo rješenje za spas posrnulih škverova

'Načela su jednostavna, detalji komplicirani. Prvo je načelo da se poremećaj tržišta minimalizira jer postoje i druga brodogradilišta u Europi koja ne dobivaju potporu poreznih obveznika. Druga, novac poreznih obveznika ne smije se bacati u vjetar, što znači da plan restrukturiranja mora sadržavati održiv poslovni model. To su, dakle, jednostavna načela, no u detaljima počinju problemi. Ono što smo dosad vidjeli zahtijeva doradu i na tome će sada raditi', rekla je Vestager za tjednik Lider.

Istaknula je kako sve ovisi o sadržaju plana restrukturiranja.

'Moja služba radila je na mogu planova niza različitih poduzeća, i to upravo s ovom svrhom – da se novac poreznih obveznika ne baca. Na to utječe angažmana investitora, odnosno to postaje li ozbiljan privatni investitor i održiv poslovni plan. Te stvari zahtijevaju hitan odgovor', naglasila je povjerenica.

Država može pomoći tvrtkama u problemima, ali ona ne smiju s tom pomoći ostvariti tržišnu prednost.