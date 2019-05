Što mislite, tko se okoristio velikim nevremenom u Zagrebu?

Olujni vjetar koji je paralizirao zagrebački promet u ponedjeljak ujutro stvorio je velike brige svima koji su trebali krenuti na posao. Prekidi tramvajskog prometa, velike prometne gužve i neispravni semafori natjerali su građane u taksije, što su neke kompanije iskoristile bolje od drugih

Na aplikaciji Bolt , javljaju 24 sata, cijena prijevoza od Lisinskog do Oreškovićeve ulice je umjesto uobičajenih dvadesetak kuna koštala oko 60 kuna. Upitali smo taksiste kako određuju cijene prijevoza i zbog čega je došlo do velikog rasta u ponedjeljak ujutro.

Kako neke taksi kompanije imaju mogućnost dizanja cijene prijevoza ovisno o uvjetima na terenu, Uber i Bolt brzo su iskoristili nepovoljnu vremensku priliku . Čitateljica nam tako javlja da je vožnja Uberom od zagrebačkog Jordanovca do Zagrepčanke na Savskoj ulici, koja inače košta 34 kune, danas ujutro koštala 95 kuna!

Iz Radio Taxija Zagreb šalju nam odgovor kako oni uvijek imaju fiksne cijene bez obzira na potražnju i doba dana ili noći te dodaju da ne mogu mijenjati cijene kako požele jer se one određuju na skupštini koja se saziva jednom ili dva puta godišnje.

Za razliku od Radio Taxija i Cammea, taksisti koji primarno rade preko mobilnih aplikacija mogu upravljati cijenama puno fleksibilnije, zbog čega su kod nekih one jutros bile i četiri puta veće nego inače. Upitali smo ih zbog čega su višestruko digli cijene, no iz Ubera i Bolta do zaključenja teksta nismo primili nikakav odgovor.

Poznato je to da Uber u vrijeme velike potražnje za vozilima diže cijene. U slučajevima vrlo visoke potražnje, kakva je bila danas ujutro, one se povećavaju, a to se opravdava time da se 'osigura da vožnju dobiju oni kojima je potrebna', dok oni kojima nije hitno mogu i pričekati.