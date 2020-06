'Što da sad radi moj skladištar koji je imao plaću od 4500 kuna? Morao sam ga poslati na ulicu jer su nam ukinuli poticaje. Gdje će se on zaposliti!?'

Vladina odluka da isplatu potpore od 4000 kuna za očuvanje radnih mjesta ograniči samo na pojedine gospodarske grane (ugostiteljstvo, turizam i promet) snažno je pogodila sve one koji su ostali bez državne pomoći. Jedan od sektora koji se našao na 'suhom' direktno je vezan uz turizam, ali nije upao među odabrane. Riječ je o specijaliziranim trgovinama raznih proizvoda koje najviše kupuju strani gosti, a sve ih možemo obuhvati nazivom suvenirnice

On je ovih dana javno istupio u ime cijelog sektora te je uputio otvoreno pismo ministru rada i mirovinskog sustava Josipu Aladroviću da bi ga upozorio na nepravednost u odluci Vlade da nastavi pomagati samo nekim segmentima gospodarstva.

Najveći poslodavac u toj branši je Leopold Botteri, vlasnik grupacije Uje i lanca trgovina Aqua Maritime . Uz to ima nekoliko restorana te hotel u Istri.

Nije mu jasno zbog čega Vlada ne ostavi potpore za sve, ali s manjim iznosima. Ili da podigne prag za dobivanje potpora (sad se traži pad prihoda od 50 posto) i uz to smanji iznose pomoći.

'Smatram da nije na njima, niti na ikome od nas, da odlučuju koji je sektor ugrožen, a koji ne. Zato sam ljut, beskrajno ljut na tu neravnopravnost pristupa . To daje politici moć da bude taj mesija koji će odlučivati tko će preživjeti, a tko ne. Mogli su to lako odmaknuti od sebe samo da su odlučili linearno pomoći svima onima koji su pogođeni koronakrizom', rekao je za tportal Botteri.

Osnovno sredstvo za rad suvenirnica poslovni je prostor koji izuzetno skupo plaćaju na atraktivnim lokacijama cijele godine iako, ovisno od lokacije do lokacije, posluju između četiri i sedam mjeseci.

'Među nama su poduzeća koja imaju više trgovina i mali poduzetnici koji imaju jednu suvenirnicu ili su u najam uzeli poslovni prostor i samostalno vode posao te sezonski zapošljavaju djelatnike. Neki od nas samostalno razvijaju svoje proizvode i ujedno proizvode ono što plasiraju u vlastitim trgovinama. Sve su to tvrtke koje se bave destination retailom', objasnio je Botteri.

'Pojedinci su uspjeli ove godine izboriti se za nešto niži najam i to će nam pomoći u smanjenju troškova. Ali pred nama je još jedna zima. Prvi pravi prihod možemo očekivati tek u proljeće 2021. godine i to samo ako stvari do tada dođu u normalu', naglasio je Botteri.

Pad prometa u njegovu sektoru u prosjeku je veći od 90 posto. S time da nema naznaka većeg oporavka u narednim mjesecima zbog vrlo slabog turističkog bukinga.

'Lani smo u Dubrovniku u ovo doba imali 60.000 kuna prometa u maloprodaji dnevno, a sad imam 4000 kuna. To vam sve govori. Ali mi smo u boljoj poziciji od manjih suvenirnica jer smo veliki. Mi ćemo preživjeti, ali naš sektor neće! Ja bih mogao stajati sa strane i gledati kako jedan za drugim propadaju manji dućani i sve ih pomalo kupovati. Međutim to nije rješenje!' upozorio je Botteri.

Kaže kako zapošljava preko 200 ljudi u sezoni. Kad je izgubio pravo na državnu pomoć, nije produžio ugovore dijelu radnika.