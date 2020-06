Kreću potpore za skraćeni radni tjedan: Provjerili smo tko bi ih mogao koristiti, što kažu poslodavci i kako to funkcionira vani

Vlada planira nastaviti s potporama za očuvanje radnih mjesta i nakon isteka prvog kruga pomoći u kojem je financijsku potporu države primalo gotovo pola milijuna zaposlenih. Za zaposlene u tvrtkama s padom prihoda većim od 50 posto predviđen je nastavak isplate potpore na plaću od 4000 kuna, a za manje ugrožene kompanije priprema se potpora za sufinanciranje skraćenja radnog vremena

'Koncept je takav da određeni dio rada koji nije efikasan snosi država. U prijevodu, možda karikirano, ukoliko poslodavac radi pet dana u tjednu, a ima potrebe za četiri, država bi sufinancirala jedan radni dan, a poslodavac bi sam financirao plaće za četiri radna dana', pojasnio je Aladrović. O mjeri će se razgovarati ovaj mjesec, kada bi ona i trebala biti definirana.

Sličan model već nudi burza

Model poticanja očuvanja radnih mjesta sufinanciranjem skraćenja radnog vremena predložio je ranije SDP u svom zakonskom prijedlogu koji nije prošao u Saboru. Prema SDP-ovu modelu, država bi sufinancirala razmjeran dio iznosa plaće za broj radnih sati za koji je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće u razdoblju od maksimalno 12 mjeseci. Pritom bi poslodavac bio dužan po prestanku primanja potpore zadržati radnike najmanje onoliko mjeseci koliko je primao potporu.

Slična mjera već postoji u HZZ-ovu programu poticanja zapošljavanja. Njome je predviđeno poticanje maksimalno do 40 posto skraćenja radnog vremena i do 40 posto iznosa bruto plaće, a najviše do iznosa minimalne plaće.