Slovački i češki turisti razgrabili karte za vlak iz Praga prema Rijeci; u 2 dana prodano ih oko 9000

Češki i slovački turisti razgrabili su u samo dva dana oko 9000 karata za vlak češkog prijevoznika Regiojet koji iz Praga vozi za Rijeku, a staje u Brnu i Bratislavi

Bez obzira što se u međuvremenu epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršala, praktički svi vlakovi koji dolaze u Rijeku i dalje su popunjeni, piše Novi list.

'Svaki dan prodajemo između 500 do 1000 karata i ljudi dolaze bez ikakvog straha. Češki turisti vole Hrvatsku, vole Jadransko more, dolazili smo i 90-ih u vrijeme osamostaljivanja vaše zemlje i bili smo prvi gosti koji su dolazili u to vrijeme. Naši građani doista i dalje žele provesti odmor na Jadranu. Ljudi su upućeni u situaciju i vide da je situacija u Istri i na Kvarneru dobra i da nema problema, tako da mi, bez obzira na epidemiološku situaciju, ne vidimo pad potražnje za kartama', rekao je za Novi list Aleš Ondruj, glasnogovornik RegioJeta.